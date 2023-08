Com ingressos a R$ 2, o Maior São João do Cerrado anuncia line-up e bilheteria

O Ingresso Solidário é uma das modalidades de acesso e pode ser adquirido a R$ 2,00. Frank Aguiar, Márcia Fellipe, Maskavo, Viela 17 e Pé de Cerrado, estão entre as atrações

O Maior São João do Cerrado está chegando. O festival acontece de 18 a 20 de agosto e, além de trazer tradicionais nomes do forró, homenageará o Hip Hop, gênero musical que completa 50 anos e está no DNA de Ceilândia, palco do evento.

A cantora Márcia Fellipe é uma das atrações da primeira noite do festival (18), que também terá Pé de Cerrado e Rick e Rangel. No sábado (19), o forrozeiro Frank Aguiar é quem comanda a festa. De volta ao Maior São João do Cerrado, o cantor recordará grandes sucessos de sua carreira.

No domingo (20), os repentistas darão espaço para a rima dos MCs. A noite será aberta pelo grupo Atitude Feminina e, na sequência, sobem ao palco Banda Maskavo e Viela 17, com muito reggae e Hip Hop.

Os ingressos para o Festival O Maior São João do Cerrado estão à venda pelo www.emersystem.com.br. Os preços variam de R$ 2,00 (solidário) a R$ 12,00 (passaporte para os três dias). Durante o evento, os bilhetes também poderão ser adquiridos diretamente no local.

Ingresso solidário

Como forma de democratizar o acesso à cultura, mas sem abrir mão de colaborar com o fortalecimento das ações de amparo aos mais necessitados, O Maior São João do Cerrado possui o Ingresso Solidário, com o valor simbólico de R$ 2,00 (dia) ou R$ 5,00 (passaporte solidário). Nesta edição, todo o valor arrecadado pela bilheteria solidária será doado para a Creche Guerreiros da Alegria, na Estrutural.

Confira a line-up completa:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

SEXTA (18/08)

20:45 – Abertura Oficial

21:00 – Balé Flor do Cerrado

21:10 – Queima de Fogos

21:15 – Pé de Cerrado

22:15 – Fulô de Mandacarú

23:45 – Ju Marques

00:55 – Márcia Fellipe

02:35 – Rick e Rangel

SÁBADO (19/08)

20:30 – Luka do Piseiro

21:30 – Os Gonzagas

23:00 – Grupo Transições

23:15 – Banda Casaca

00:40 – Balé Flor do Cerrado

01:00 – Frank Aguiar

02:40 – Nego Rainer

DOMINGO (20/08)

20:30 – Atitude Feminina

21:30 – Rapadura

22:45 – Banda Maskavo

00:15 – Balé Flor do Cerrado

00:30 – Viela 17

02:00 – Edi Rock e Kl Jay

Horários sujeitos a alteração

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

O Maior São João do Cerrado

Data: 18, 19 e 20 de agosto

Hora: 18h – abertura dos portões

Ingressos: a partir de R$ 2 (solidário) www.emersystem.com.br