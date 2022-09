‘Infinito Particular’ estreia na Casacor Brasília

Joyce França, Rafaella Preusse, Raquel Maciel e Rebeca Lora assinam o Espaço Sebrae

Em estreia na mostra CASACOR Brasília, Joyce França, Rafaella Preusse, Raquel Maciel e Rebeca Lora mostram o poder da união, da convergência e da criatividade. Juntas, as profissionais assinam o Espaço Sebrae, que com 90 m² surpreende com escolhas orgânicas, leves e pensadas para contemplar, no todo e nos detalhes, o tema da mostra neste ano, o Infinito Particular.

“A edição comemorativa de 30 anos da CASACOR Brasília nos traz à memória as seguintes palavras de Oscar Niemeyer: ‘se a reta é o caminho mais curto entre dois pontos, a curva é o que faz o concreto buscar o infinito’. As formas inseridas no interior do espaço remetem à desconstrução da simbologia do infinito, então se misturam em linhas retas, orgânicas e curvas”, explicam.

O conceito do espaço, elas ressaltam, vem da história da cidade, que é o símbolo da arquitetura moderna, desenvolvida em um cerrado deserto. “Como disse Lúcio Costa, ‘a cidade nasceu do gesto primário de quem assinala um lugar ou dele toma posse: dois eixos cruzando-se em ângulo reto’. Atentas ao legado histórico e arquitetônico da cidade, as profissionais levam para a mostra, que neste ano acontece em um local icônico da cidade, o Estádio Nacional Mané Garrincha, novas possibilidades de aplicações de materiais, com bloco de vidro na fachada, textura na parede, teto e nichos e de pastilha nos mostruários curvos

Entre os desafios que marcam a participação do quarteto de jovens e talentosas profissionais, um em especial é o destaque: a missão de integrar quatro frentes diferentes de produtos produzidos em Brasília, no mesmo espaço: design, moda, artesanato e produtos alimentícios, mantendo a identidade do projeto. E, como podemos ver nos registros e no tour pela mostra, a missão foi concluída com sucesso e de forma inspiradora.

Outro toque especial da proposta pode ser observado nos materiais empregados e que concedem uma compreensão do básico e da elegância. “No espaço vemos que a brutalidade do concreto mescla com os demais elementos escolhidos e as nuances tão admiradas no céu da capital se destacam na arquitetura, assim como o ponto de cor energiza e aquece ao mesmo tempo que contrasta com a paleta monocromática do ambiente. Entre cores, formas e texturas o espaço com sua forte identidade valoriza o que é essencial”, pontuam.