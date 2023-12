III Mostra Janelas da Arte no Espaço Cultural Renato Russo

Do Pincel ao Palco: Uma linda exibição dos cursos de Artes Plásticas, Música, Dança, Circo e Teatro

O Espaço Cultural Renato Russo se torna um verdadeiro palco para exibir o talento dos alunos e professores que participam dos cursos das mais diversas áreas das artes: plásticas, cênicas, dança, música e muito mais. É a terceira edição da Mostra Janelas da Arte, cujo propósito é oferecer destaque à vasta produção artística resultante dos cursos gratuitos oferecidos à comunidade neste espaço.

O evento celebra o encerramento de mais um ciclo de atividades de formação como cursos e oficinas no Espaço Cultural Renato Russo (ECRR), promovidas pelo Instituto Janelas da Arte, Arte e Cidadania, por meio do Programa Pedagógico-Formativo em parceria com a Secretaria de Cultura do Distrito Federal.

A abertura da III Mostra Janelas da Arte acontece na terça-feira (12), às 19h, com o lançamento da Exposição Olhares e Visualidades, na Galeria Parangolé, com uma coletânea de obras dos alunos de artes visuais, que ficará disponível para visitação até o dia 21/01. Na mesma noite, às 19h30, a apresentação Buarque com cordas, das turmas de violão e pandeiro. Às 20h30, os alunos do curso Jogos Teatrais apresentam o espetáculo Família Almeida. Na quarta (13), às 19h30, apresentação Orquestra Sanfônica. E na sequência, às 20h, o Coletivo Quarto Criador, através de pequenas cenas, mostrará o poder da improvisação aperfeiçoada nas aulas de Dramaturgia Aberta.

A III Mostra Janelas da Arte segue na quinta (14), com a cantata Celebrando o Natal, do Coral Intermezzo, a partir das 19h. E fechando a noite, os Dramátikos, grupo composto pelos alunos de Leitura Dramática, que interpretam A farsa da boa preguiça. Na sexta (15), às 19h, os alunos de dança Técnica Klauss Vianna mostrarão os aprendizados no espetáculo Liberdade, esse pássaro sem nome. Às 20h30, muita alegria e diversão com a apresentação dos alunos de Palhaçaria e Autoconhecimento – Todo dia um 7×1 no 7 além.

No sábado (16), a partir das 15h, a III Mostra Janelas receberá Suene Karim, Beth Jardim e Stefany Mota no Sarau Mulheres e suas Escrevivências, promovido pela Biblioteca de artes Ethel de Oliveira Dornas e a Gibiteca TT Catalão. No palco, será celebrado a força, a sensibilidade e a resiliência das mulheres, explorando suas escrevivências, onde cada palavra é um fio de sua trajetória, cada verso uma janela para suas vivências.

No dia 17 (domingo), o Teatro Galpão Hugo Rodas será palco de dois lindos espetáculos. A partir das 16h, será exibido Circo Muito Além da Pele, uma emocionante e inspiradora apresentação de dança contemporânea realizada por alunos com Síndrome de Down, explorando a expressão artística e o movimento de maneira única e tocante. Logo em seguida, às 17h30, os alunos do Circo Roda Viva tomarão o palco com A Arte do Dia a Dia, demonstrando suas habilidades circenses em uma performance cativante. Para encerrar a noite em um clima festivo e acolhedor, a partir das 19h, na Praça Central, teremos o Baile do Lira, com os alunos de Dança de Salão, prometendo uma celebração repleta de ritmo, graciosidade e alegria. O baile é aberto para todo o público, que está convidado a vir para a pista dançar!

A programação segue na terça (19), às 19h, com a encenação de Mulher – Ação, dos alunos do Teatro Nei 50+ , uma performance que celebra o poder, a força e a expressão feminina por meio de suas histórias e vivências únicas. Às 20h30, os alunos do Teatro Nei Cerqueira apresentarão (R)existe, família!.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A III Mostra Janelas da Arte finaliza no dia 20 (quarta) com o espetáculo intitulado Mar de Lama, onde os alunos de dança contemporânea proporcionarão uma performance marcante, explorando movimentos expressivos e inovadores que capturam diferentes temas e emoções por meio da dança e das acrobacias em tecido aéreo. Esta exibição representa não apenas o talento e a criatividade dos participantes dos cursos de dança oferecidos no Espaço Cultural Renato Russo, mas também encerra com chave de ouro a rica e diversificada programação da III Mostra Janelas da Arte.

“A mostra contempla todo o trabalho desenvolvido no último semestre pelos professores e alunos dos cursos gratuitos ofertados pelo Instituto Janelas da Arte no Espaço Cultural Renato Russo. Além disso, demonstra como o Espaço está vivo, potente, criativo e aberto às mais diversas expressões artísticas vindas de todos os cantos do DF”, comenta a presidente do Instituto Janelas da Arte, Lorena Oliveira.

A entrada é franca para todas as atividades da programação.