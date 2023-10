Exposição “Pedaço por Pedaço” mostra técnica que reúne minúsculos pedaços de papel

Evento acontece a partir desta sexta (06), na galeria de arte da Casa Thomas Jefferson

Na década de 1970, antes de se graduar em Publicidade, Propaganda e Comunicação Visual, o carioca Luiz Sousa, também conhecido como Ratão, frequentou cursos que despertaram sua curiosidade e o incentivaram a se aprofundar em distintas técnicas do desenho, pintura, aerografia, xilogravura e escultura em diversos materiais. Atualmente, vem trabalhando numa técnica que consiste em reunir minúsculos pedaços de papel rasgados, selecionando por tons, cores e formatos numa espécie de ”mosaico de papel”.

E essa foi a inspiração que o artista precisava para criar a exposição Pedaço por Pedaço que estará disponível entre os dias 06 de outubro e 04 de novembro na galeria de arte da Casa Thomas Jefferson. O evento é gratuito e aberto à visitação.

Luiz desenvolve temas ligados à natureza, conta histórias de vida ou fala sobre a arquitetura de Brasília. Ele passeia pelo impressionismo com a mesma facilidade com que se espelha em artistas contemporâneos. Nas imagens que transitam entre esses mundos, por vezes adota formas abstratas e instigantes, embora ainda mantendo vínculos com a concepção clássica.

Tem uma paleta própria em cada criação, uma harmonia nas cores e formas representadas com liberdade em cada série desenvolvida. Sua visão e técnica apurada criam a unidade entre forma, espaço e cor ao utilizar papéis fragmentados, calcados na estética da imagem convencional, de forma madura e autêntica, em corajosas tentativas.

Serviço:

Evento: exposição de arte – Pedaço por Pedaço

Artista plástico: Luiz Souza – Ratão

Curadoria: Malu Perligeiro

Local: galeria de arte Casa Thomas Jefferson – SEP-Sul 706/906 Conjunto B

Abertura: 6/10/2023 – 18h30 às 21h

Visitação: segunda a sexta, das 8h às 20h e sábados, das 8h às 12h