Exposição ‘Fotografia e Astronomia’ abrilhanta o JK Shopping

Até o dia 15 de outubro, mostra gratuita apresenta ao público dezesseis telas e um time lapse com imagens em vídeos

No mês em que se comemora o Dia Internacional da Fotografia, o JK Shopping apresenta a exposição “Fotografia e Astronomia”, assinada pelo fotógrafo Leo Caldas. O projeto conta com 16 telas com astrofotografias em pontos conhecidos da capital e a exibição de vídeos timelapses dos astros e estrelas em dezenas de locações diferentes. A mostra é gratuita e acontece de 12 de agosto a 15 de outubro, no JK Espaço Arte, localizado no Piso S1 do JK Shopping, com funcionamento de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

Segundo Leo Caldas, a paixão pela astronomia surgiu logo na infância, quando com um telescópio da família, o fotógrafo observava os astros e se encantava pelo universo. Logo na adolescência, vivida nos anos 80, o artista iniciou na fotografia de forma amadora e com equipamentos analógicos. “Foi somente em 2007, já na era digital, que comecei a investir em câmeras fotográficas para registrar aquilo que meus olhos conseguiam ver. Foi nesse momento que nasceu a astrofotografia para mim”, relembra Caldas. Sem formação em astronomia ou mesmo fotografia, ele apresenta nos registros fotográficos um olhar cuidadoso, paciente e estratégico, despertando a curiosidade e admiração de 78 mil pessoas nas redes sociais através de registros do céu e dos astros no Distrito Federal.

Foto: Leo Caldas/Divulgação

Além das publicações nos aplicativos de fotos, Leo Caldas mantém um canal no YouTube onde publica vídeos feitos no modo time-lapse, função que permite mostrar uma sequência de imagens em tempo acelerado. O fotógrafo também possui um livro publicado de forma independente chamado “Fotografia & Astronomia”, com centenas de fotos produzidas por ele.

Serviço

Exposição “Fotografia e Astronomia” de Leo Caldas

Data: de 12 de agosto a 15 de outubro de 2023.

Local: JK Espaço Arte – Piso S1 do JK Shopping.

Classificação: Livre para todos os públicos.

Atração gratuita.