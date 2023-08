Candidata ao Miss Bumbum 2023 quase desiste do concurso por causa de Andressa Urach: “Ela é sem noção e sem limites”

A musa do Gigante da Colina, afirma que não quer mais ser comparada com a veterana do concurso.

É babado que vocês querem? Então deem uma olhada nesse. Vocês sabiam que uma das candidatas ao Miss bumbum 2023, a musa do Vasco da Gama e criadora de conteúdos de entretenimento adulto, no Privacy, Bia Fernandes, quase desistiu de participar do concurso por causa da ex-Miss Bumbum Andressa Urach. É meus amores, de acordo com a Bia Fernandes, ela não quer ser comparada com Urach, uma vez que a modelo também foi revelada para o Brasil através deste concurso. Ela ainda afirma que esse tipo de comparações já aconteceu e ela odiou. “Não quero comparações com ela. Não é porque ela foi revelada pelo concurso que todas agem assim. Mas já fui comparada nas redes sociais e odiei, pois ela é mulher sem noção e limites”, afirmou a candidata. Apesar de reconhecer os méritos de Urach, em ter continuando tendo muito sucesso, Bia crítica as falas e atitudes da veterana, principalmente por ela romantizar o seu trabalho na prostituição. “Ela conseguiu se manter na mídia. É bem famosa. Mas faz e fala muita besteira e nem é por trabalhar em boate. Não tenho nada contra quem faz, mas não precisa romantizar isso”, criticou a musa do Vasco.