Exposição “desCOLONIZAR CORpos” oferece workshop de fotografia, visita mediada e performance

Sérgio Adriano convida a todos para uma visita mediada pelas Galerias onde estão expostas 30 obras de sua produção mais recente

Para encerrar este giro decolonial, proposto por Sérgio Adriano, que insere visitantes em um movimento que consiste em olhar para a história sem negá-la, porém, interrogando-a e sugerindo novos sistemas. O artista convida a todos para uma visita mediada pelas Galerias onde estão expostas 30 obras de sua produção mais recente.

Segundo a curadora Juliana Crispe, desCOLONIZAR CORpos “não é um novo universo que se apresenta como verdadeiro, mas que busca, sobretudo, interrogar os universos previamente existentes, fazendo com que deixem de ser referências incontestáveis ou as únicas legitimadas”, discorre Crispe. A visita ocorrerá no sábado, dia 16, a partir das 15h.

Também performer, fotógrafo, pesquisador, Sérgio promove um Workshop de fotografia a artistas e interessados. No encontro, que vai acontecer no sábado, das 9h às 13h, de graça, ele apresenta o diálogo, sob a ótica de seu trabalho, entre fotografia, performance, corpo, imagem, representação e filosofia.

No domingo, 17, último dia de visitação à exposição, Sérgio convidou a artista paulistana radicada na Bahia Lucimélia Romão para apresentar, às 16h, a performance “Mulheres do Lar – mortes anunciadas”, que denuncia e expõe características da violência doméstica. desCOLONIZAR CORpos está em cartaz nas Galerias Piccola I e II, da CAIXA Cultural Brasília, com entrada gratuita, a visitação se dá de terça-feira a domingo, das 9h às 21h, e tem classificação indicativa livre para todos os públicos.

Serviço:

desCOLONIZAR CORpos



NA Caixa Cultural Brasília | Galerias Piccola I e II – Endereço: SBS Quadra 4 Lotes 3/4

Workshop de fotografia, com o artista: dia 16 de dezembro, sábado, das 9h às 13h

Visita mediada, com o artista: dia 16 de dezembro, sábado, a partir das 15h

Performance “Mulheres do Lar”, com Lucimélia Romão: dia 17 de dezembro, domingo, às 16h

Visitação: até 17 de dezembro de 2023

Horário: das 9h às 21h, de terça-feira a domingo

Entrada franca e classificação indicativa livre