Ana Paula Onzi une duas paixões em projeto para a CASACOR: viagens e arquitetura

Profissional estreia na mostra com marcante suíte de hotel

Tons claros, amplitude, beleza e personalidade. As apostas de Ana Paula Onzi para a mostra CASACOR Brasília transparecem a paixão da profissional por viagens, além, claro, do talento e expertise na área de arquitetura e decoração. Em sua estreia na mostra, a mais esperada do calendário brasilense, a arquiteta busca, através de escolhas assertivas e especiais, “apresentar um ambiente que transmitisse acolhimento”, ideia que foi o ponto de partida para a concepção da proposta.

“O projeto surgiu a partir de uma peça que tem protagonismo no ambiente, um banco que abraça o quarto, tendo várias funções ao longo do espaço, afinal ele serve de banco, mesa lateral, apoio para mala e decoração”, destaca a profissional, que aposta ainda em escolhas inteligentes para a integração dos espaços de forma sutil: “utilizamos uma cortina de fita para separar o quarto do banheiro, buscando manter uma fluidez, leveza e movimento entre os ambientes”.

O espaço segue ainda profundamente ligado ao tema escolhido para nortear os projetos da franquia em 2022, Infinito Particular, e teve como “maior inspiração o resgate das experiências que tive nas minhas viagens, nos hotéis dos quais me hospedei, nos lugares que conheci e vivenciei em todas elas, o que é uma das minhas maiores paixões. O projeto acaba sendo uma junção de todas essas experiências, confidencia Ana Paula.

Antenada e de olho nas tendências e novidades do mercado, ela explica ainda algumas de suas escolhas para o projeto de 45 m² e infinitas inspirações: “trabalhamos com uma base neutra, brincando com as texturas dos acabamentos. Essas texturas ficam evidentes no tapete, nas paredes e no teto com efeito Nuage, além da bancada ripada que recebe a cuba. O verde entra no ambiente para complementar essa base neutra e sendo, juntamente com o tom que está presente no revestimento do banheiro, na poltrona, cadeiras e na vegetação, o toque de cor em destaque no espaço, o que é algo que julgamos imprescindível”.

Fotos: Edgard Cesar/Divulgação Fotos: Edgard Cesar/Divulgação Fotos: Edgard Cesar/Divulgação

Complementando a proposta, uma iluminação cênica e planejada, “pensada nos mínimos detalhes pelo Designer Waldir Junior”, que vem para proporcionar um ambiente extremamente aconchegante, com iluminação indireta e com foco no banco, dando a ideia de que o banco está flutuando, além de corroborando para a leveza que permeia a proposta.

Outros destaques do ambiente, lista a autora, ficam por conta da textura da pedra do banheiro e da floreira desenvolvidas em parceria com Claramar; além do tapete THEO da Carminatti; da cortina Verti String, da VISUAL cortinas usada para divisória dos ambientes; cadeira Trama, lançamento da Lider Interiores; banheira SAMPA da Sabbia, no acabamento granito preto; e das luminárias Cablight e Pendente Suspenso, assinadas pelo designer Waldir Junior. Entre os materiais utilizados, temos o Efeito NUAGE , cor silencio da manhã / coral; Piso Vinílico Ilhéus, Europiso; Mdp Foret, da Todeschini; Porcelanato no formato Lastra 120×270 – Oh Take Mountain e revestimento Terralma mandacaru, ambos da Portobelloshop SIA. O toque de arte fica por conta do quadro de grandes proporções, 150x150cm, M. Cavalcanti; Espelho da Lattoog, do Arquivo Contemporâneo; e Poltrona da Carbono Design.

ONZI ARQUITETURA

A ONZI.ARQ tem como missão projetar ambientes únicos que transmitam boas sensações, indo muito além da simples transformação do espaço; buscamos, sobretudo, melhorar a relação da vida e das pessoas com o lugar através da arquitetura.

A arquiteta Ana Paula Onzi mantém um portfólio de projetos autorais seguindo um estilo contemporâneo, pensando sempre na funcionalidade e na plástica, de acordo com as tendências. “Nosso conceito é ter um olhar especial para o novo, com muita personalidade e exclusividade”, revela a arquiteta.