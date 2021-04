Ex de Tom Veiga sofre com acusações de envenenamento

A viúva do artista disse que não era agressiva com o marido e pouco deu importância para os áudios vazados em que Tom reclamava de agressões

Em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini no ‘Domingo Espetacular’, a ex-mulher de Tom Veiga, Cybelle Hermínio, se emocionou ao falar sobre as acusações de que teria envenenado o artista responsável por interpretar Louro José. “Nesse momento eu tenho jornalistas que me chamam de monstro, e pessoas que me definem como assassina, vagabunda, usurpadora”, desabafou Cybelle.

A viúva do artista disse que não era agressiva com o marido e pouco deu importância para os áudios vazados em que Tom reclamava de agressões. “Nada disso é verdade. Nunca houve violência, de ambas as partes. Uma pessoa que realmente é agredida tem interesse em perguntar como a outra está, ir até você? Eu diria que é contraditório”, disse Cybelle na entrevista

“Mentirosa”. Foi como Cybelle classificou toda essa história. Ela contou que desde a morte do marido sofre com ameaças e xingamentos nas redes sociais.

Uma das filhas de Tom Veiga também não concordou com a ação da imprensa na cobertura do caso. “Nem eu e nem meus irmãos pedimos por uma exumação [do corpo]. Foi uma matéria totalmente mentirosa e talvez tenha sido algo na intenção de prejudicar a família”, desabafou uma dar herdeiras.

Roberto Cabrini conversou ainda com Alessandra Veiga, ex-mulher de Tom durante 17 anos. Ela não acredita na hipótese de envenenamento, mas confirmou que o ex-marido era agredido por Cybelle. “Eu não acredito que ele possa ter sido envenenado. Eu não sei de onde surgiu que a família quer fazer uma exumação. Eu mesma não sou a favor”, contou.