Ex-atriz Suzy Camacho é investigada por vender mansão do marido

A ex-atriz Suzy Camacho, conhecida nas décadas de 1970 e 1980 pela participação em novelas da Globo, como A Viagem e Brega e Chique, é acusada de golpe contra o próprio marido, o milionário Farid Curi, de 85 anos. Os dois são casados em regime de separação total de bens.

Segundo denúncia do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), ela falsificou atestados médicos para ter acesso a R$ 10 milhões das contas bancárias do empresário. Agora, a polícia investiga, também, a venda de uma mansão do empresário, avaliada em R$ 65 milhões.

O imóvel em questão foi exibido em uma entrevista para Gugu Liberato, na Record, em 2015, dois anos após o casamento da atriz. Contudo, na ocasião, Suzy omitiu o nome do proprietário, alegando, ainda, que a casa pertencia a um amigo.

“O proprietário fez apenas uma única exigência, se manter no anonimato. Para isso, ele convocou a presença de uma amiga (Suzy Camacho) muito chegada a ele, que conhece bem a casa, inclusive ajudou na decoração”, informou Gugu.

Dia após a reportagem, o imóvel foi vendido por menos da metade do valor avaliado. “Foi vendido por R$ 32 milhões. Está sendo questionada essa venda, o valor da venda, na Polícia Civil”, informou o delegado Roberto Monteiro ao Domingo Espetacular.

Estadão Conteúdo