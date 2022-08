Suspeito por roubar joias de Carlinhos Maia dá detalhes do crime: “Eu vi que ali podia ter uma oportunidade”

Eliabio Custódio disse que soube do valor milionário das jóias pelo assédio da mídia

Meu Deus! O povo está de olho nos stories das pessoas e prontos para dar o bote nos objetos de valor das pessoas. O suspeito de roubar as joias milionárias de Carlinhos Maia contou que acompanhou o influenciador nos stories para planejar o roubo. Além disso, Eliabio disse que só soube do valor dos pertences roubados quando as notícias tomaram conta dos veículos. Aloca!

“Fui eu que pratiquei o crime, com dois amigos meus. Já vinha acompanhando a vida do Seu Carlinhos pela rede social dele. Pelo que ele postava, tudo direitinho, eu vi que ali podia ter uma oportunidade”, disse em depoimento.

E não parou por aí, Eliabio contou que procurou os relógios de luxo do humorista, mas as caixas estavam vazias. “Fui vasculhando o quarto pra ver se encontrava alguma coisa de valor. E quando abri o guarda-roupa dele, me deparei com o cofre”, disse.

Vale lembrar que os participantes no furto levaram R$2,5 milhões em bens materiais do seu apartamento em Maceió.