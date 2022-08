Cabelo de bailarina de Luísa Sonza pega fogo e apaga com movimento de bate cabelo

Amanda ficou famosa no Tik Tok por seu solo no show de Luísa

Deu o nome, mami! Não é de hoje que Amanda pega fogo no palco de Luísa Sonza, a dançarina é responsável por uma das horas mais aguardadas do show da loira: o solo. A musa arrasa na dança, acontece que neste final de semana seu cabelo chegou a pegar fogo no meio do solo. O fogo foi apagado devido aos movimentos da dançarina. Bate cabelo de respeito? Temos!

O cabelo da Amanda, bailarina da Luísa Sonza, pegando fogo e apagando com o movimento 😮😮 pic.twitter.com/oaGA5GVkhi — Fofoquei (@FOFOQUEl) August 22, 2022

O vídeo viralizou nas redes sociais e Amanda não perdeu a pose, entregando a performance de milhões. A música escolhida pela dançarina é ‘Escolhe o Bandido’.

Ainda bem que tudo não passou de um susto e ninguém se machucou. Segue o baile.