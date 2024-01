Workshop Mulheres Incríveis chega a Brasília nos dias 20 e 21

O evento, que tem como entrada 1kg de alimento não perecível, terá palestras, desfiles, música ao vivo e sorteios de brindes

Para promover o empreendedorismo e a sororidade feminina, Brasília recebe neste fim de semana o Workshop Mulheres Incríveis. Organizado pela modelo Plus Size, escritora, influenciadora, Janaína Graciele, e também pela diretora da Lisbela Produtora Multimédia, Márcia Mossmann, o evento contará com a participação de mais de 20 lideranças femininas para palestrarem sobre diversos temas que incluem saúde mental, empoderamento, autoestima e sucesso profissional. O encontro vai acontecer no Spazzio Vila Régia localizado na Rua do Joquei, em Vicente Pires, nos dias 20 e 21.

Reunindo um time seleto de grandes mulheres com muitas conquistas e histórias de superação para compartilharem, o primeiro dia de workshop será aberto às 8h com a entrega de um kit de boas vindas, que será doado pelas empresas doTERRA óleos essenciais e Vitale farmácia de manipulação, e um coffee break para as participantes. “Além de ser uma iniciativa que reúne diversas profissionais de nichos específicos fomentando o networking entre elas, o evento traz à tona todas as dificuldades que são vivenciadas diariamente na vida pessoal, profissional ou acadêmica de muitas mulheres. Com isso, pretendemos acolher a todas e mostrar que é possível superar todas essas diversidades e alcançar seus objetivos, independente de quais sejam eles”, afirma a coordenadora do evento Janaína Graciele.

Dentre os muitos destaques do evento estão a jornalista e empresária da área de Comunicação e Marketing, Lu Alves, a karateca multipremiada e atual coordenadora chefe da Lei de Incentivo ao Esporte da Secretaria de Estado, Esporte e Lazer do Distrito Federal, Carla Andressa, e a farmacêutica, bioquímica e participante ativa do projeto Mulheres que Brilham, Patty Deconto. “É um evento de extrema importância, pois a experiência compartilhada de todas as presentes pode ser o gatilho que servirá de incentivo para outra mulheres tirarem seus planos do papel e começarem a investir em um futuro melhor, seja para suas famílias ou então para si mesmas”, pontua a jornalista Lu Alves, que também coordena a Infinito Comunicação, empresa que presta serviços de assessoria para clientes de diferentes segmentos em escala nacional.

Cleide Argenta, Layane Dias, Delma Eusébio, Jenny Brito, Regina Henriques, Lilian Bonfim, Aline Zattar, Andréia Brandão, Kátia Alves, Lu Vaz, Patrícia Bulhões, Leandra Mendanha, Dra. Daniella, Rose Borges, Davina Maia, Polly Montarroios e Damaris Brunet, todas referências em suas áreas, estão entre as palestrantes já confirmadas durante os dois dias de evento. Com palestras previstas para acontecer em sequência a partir das 15h, elas irão abordar temas como ferramentas de comunicação, networking, empoderamento, empreendedorismo, beleza e saúde.

Para participar do Workshop, que será encerrado com um desfile de moda, as interessadas deverão fazer a inscrição pelo link do Sympla https://www.sympla.com.br/evento/mulheres-incriveis/2281809 e levar 1kg de alimento não perecível, que será destinado a instituições carentes.

SERVIÇO

Workshop Mulheres Incríveis

Data: Dia 20/01, sábado, das 8h às 19h. Dia 21/01, domingo, das 8h30 às 17h30.

Endereço: Spazio Villa Regia, Rua 1, Chácara 25/2, 1, Vicente pires, Brasília, DF

Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/mulheres-incriveis/2281809

Instagram: https://www.instagram.com/mulheresincriveisworkshop/