Turnê de 40 anos de Zeca Pagodinho passará por Brasília

Sambista estará na capital em 14 de setembro

Zeca Pagodinho está pronto para protagonizar um marco notável em sua carreira. Um dos maiores nomes da história do samba comemora 40 anos de sucesso ininterruptos e 65 anos de vida com a realização de uma turnê especial. Para celebrar com os fãs brasilienses, o show na capital federal acontece em 14 de setembro no Centro de Convenções Ulysses. As vendas já estão abertas pela Ticket 360 (www.ticket360.com.br).

O pontapé inicial da turnê será marcado pela gravação de um DVD histórico, no Rio de Janeiro, a cidade que testemunhou a ascensão de Zeca Pagodinho. O show, agendado para 4 de fevereiro quando o artista completa 65 anos de idade, no estádio do Engenhão, será uma noite épica, imortalizando quatro décadas de paixão, ritmo e autenticidade.

Artistas renomados, incluindo Alcione, Seu Jorge, Jorge Aragão, Xande de Pilares, Diogo Nogueira, Djonga e Marcelo D2, entre outras surpresas, se unirão a Zeca Pagodinho no palco, prometendo momentos mágicos e colaborações únicas, ampliando a celebração para além das fronteiras do samba.

Serviço:

Zeca Pagodinho – 40 anos de carreira

Dia: 14 de setembro (sábado)

Local: Centro de Convenções Ulysses

Abertura dos portões: 18h30

Horário do show: 21h

Ingressos a partir de R$ 70 + taxas no Ticket 360: https://www.ticket360.com.br/ingressos/28431/ingressos-para-zeca-pagodinho-40-anos-em-brasilia

Classificação Indicativa: 12 a 15 anos acompanhado dos pais. Acima de 16 anos desacompanhado. Em setor com open bar acima de 18 anos.