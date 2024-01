Viviane Araújo reclama de dores nos pés após ensaio da Salgueiro

A gata revelou que apesar de todo o talento que ela entrega no sambódromo, os seus pés ficam destruídos por causa do salto.

Amores, é aquela história né, quem vê close não vê corre. Após chamar a atenção da forma mais magnífica possível no ensino da escola de samba da Salgueiro ontem (21), a musa Viviane Araújo concedeu uma pequena entrevista ao maravilhoso apresentador do “+ Carnaval”.

Nisso, ao ser questionada sobre uma verdade que não convém às pessoas, a gata revelou que, por trás de toda beleza e glamour que ela tem, os seus pés estavam extremamente doloridos.

“Vocês estão me vendo linda e maravilhosa assim, com esse salto maravilhoso, mas vocês não sabem a dor que eu estou sentindo no meu pé. Não é fácil! Estou linda, plena e maravilhosa, mas a dor no pé existe”, revelou Viviane, que como já era o esperado arrancou suspiros no ensaio da escola de samba.