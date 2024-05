Final do Top Cufa DF traz shows gratuitos de MV Bill e Bell Lins

A etapa mais esperada da sétima edição do Top Cufa DF, a grande final contará com extensa, glamourosa, plural e diversa programação. Neste fim de semana, a partir das 14h, 32 modelos das categorias Street (04/05) e Fashion (05/05), tanto feminino como masculino, embarcam em uma acirrada disputa pelos primeiros lugares, no palco do maior concurso de beleza entre jovens da periferia do Centro-Oeste.



O evento, aberto ao público, será realizado ao lado da Biblioteca Nacional. Para participar, não é necessária a retirada de ingressos ou credenciamento, é só chegar e aproveitar a programação que acontece até às 23h.



De acordo com o presidente da Cufa DF, Bruno Kesseler, a expectativa não poderia ser melhor. “A sétima edição do Top Cufa vem com uma programação cuidadosamente pensada para proporcionar dois dias de entretenimento de qualidade, conhecimento e visibilidade para quem faz moda nas periferias do DF. Tudo isso, é claro, sem falar do momento mais esperado por todos nós: descobrir e anunciar para o mundo quem são os vencedores desse ano, possibilitando para a esses jovens novas perspectivas de futuro.”

Time Street. Crédito: Renato Braga. Time Fashion. Crédito: Renato Braga.

Programação plural



A final da sétima edição conta com uma programação extensa que vai muito além da escolha dos vencedores. Serão dois dias de Feira Top Cufa, com diversos empreendedores e marcas locais, painéis com grandes nomes do cenário da moda local e desfiles do BSB Fashion & Street, momento dedicado a estilistas e lojas aqui do Distrito Federal. Como mestres de cerimônia, o Top Cufa DF 2024 recebe o modelo Carlos Cruz e a MC e também modelo Nega Cruz.



A diversidade não é palavra de ordem apenas na programação, esse também foi um dos principais critérios para a seleção de cada pessoas para a grande final. “A favela é um lugar de representatividade e de diversidade, porém raramente essas representatividade e diversidade são vistas nas passarelas e nos espaços de visibilidade, por isso é tão importante que o Top Cufa DF abra esse espaço e dê as condições necessárias para que jovens moradores de favelas possam ir além do sonho e consigam, de fato, estarem inseridos no mundo da moda”, aponta Anderson Quack, diretor artístico do projeto.



No sábado, como não poderia ser diferente, os candangos aproveitam um show gratuito com um dos fundadores da CUFA e rapper consagrado, MV Bill. Já no domingo, a animação do público fica por conta da cantora Bell Lins.

Bell Lins. Crédito: Divulgação.

Bate-papo e sustentabilidade



De acordo com Carol Rosignoli, empreendedora da economia circular e colaborativa e fundadora do primeiro brechó com selo Zero Waste do Brasil, o Desapeguei Bonito, os painéis que farão parte da programação trarão uma perspectiva alternativa sobre o consumo de moda e beleza.

“O encerramento do Top Cufa traz dois painéis com tema central moda sustentável, autoral e de segunda mão. O primeiro painel, realizado no sábado, às 16h, leva convidados compartilhando experiências e perspectivas sobre o segmento de moda autoral e oportunidades do mercado de reuso de matéria-prima. O segundo painel, no domingo, no mesmo horário, faz um convite para refletir sobre as possibilidades do consumo de itens de segunda mão e a oportunidade de geração de renda extra por meio da venda destes”, explica a empresária.

Confira programação: Sábado (04/05) – Final da Categoria Street

14h: abertura para o público com Feira Top Cufa;

16h: painel sobre moda sustentável, autoral e de segunda mão;

18h30: abertura do concurso;

21h: desfile BSB Fashion & Street;

21h15: show MVBILL;

22h: resultado do concurso modalidade STREET + passagem de faixa. Domingo (05/05) – Final da Categoria Fashion

14h: abertura para o público com Feira Top Cufa;

16h: painel sobre moda sustentável, autoral e de segunda mão;

18h30: abertura do concurso;

21h: desfile BSB Fashion & Street;

21h15: show BELL LINS;

22h00: resultado do concurso modalidade FASHION + passagem de faixa.



Top Cufa DF 2024

Sábado (4/5) e domingo (5/5), das 14h às 23h, ao lado da Biblioteca Nacional. Clique aqui para outras informações.