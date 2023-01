Tomate se apresenta no Cafe de La Musique Brasília neste sábado (4)

‘Te espero no farol’, ‘Eu não vou embora’, ‘Aqui é o seu lugar’ e ‘Parará’ são alguns dos sucessos que o cantor vai trazer aos brasilienses

O cantor Tomate vem a Brasília para colocar a capital em ritmo de Carnaval. O artista se apresenta no Cafe de La Musique Brasília neste sábado (4), a partir das 22h.

‘Te espero no farol’, ‘Eu não vou embora’, ‘Aqui é o seu lugar’ e ‘Parará’ são alguns dos sucessos de Tomate. A festa começa a partir das 22h com shows de bandas locais ainda não divulgadas.

Os ingressos custam a partir de R$ 80 + taxa (3º lote, meia-entrada). Vendas no Sympla.

Programação de Carnaval

O Cafe já tem programação definida para o Carnaval 2023! Confira:

Sexta (17) – Gustavo Carvalho, Matheus Hartmann, Du Moreira, Anetto, Chemical Surf e Pulse;

Gustavo Carvalho, Matheus Hartmann, Du Moreira, Anetto, Chemical Surf e Pulse; Sábado (18) – Zé Felipe & Miguel, Thiago Nascimento, Jonnes Veloso, Banda Nossa Galera, Gustavo Carvalho e DJ Vinícius Cavalcante;

– Zé Felipe & Miguel, Thiago Nascimento, Jonnes Veloso, Banda Nossa Galera, Gustavo Carvalho e DJ Vinícius Cavalcante; Domingo (19) – BenzaDeus, Henrique & Ruan, DJ Jiraya, Bloco Santo Pecado, Jonnes Veloso e Gustavo Carvalho;

– BenzaDeus, Henrique & Ruan, DJ Jiraya, Bloco Santo Pecado, Jonnes Veloso e Gustavo Carvalho; Segunda-feira (20) – Banda Mistura 61, Rick & Rangel, Camafeu, DJ PH, Jonnes Veloso e Gustavo Carvalho;

– Banda Mistura 61, Rick & Rangel, Camafeu, DJ PH, Jonnes Veloso e Gustavo Carvalho; Terça-feira (21) – Danilo Lira, Wilian & Marlon, Wambaster, Banda Largo Tudo, Jonnes Veloso e Gustavo Carvalho.

Tomate no Cafe de La Musique Brazilian Paradise

Quando: sábado, 4 de fevereiro, a partir das 22h

Onde: Cafe de de La Musique (Setor de Clubes Esportivos Sul, Tr. 1, atrás do Píer 21)

Os ingressos estão à venda pelo site ou app Sympla, e custam a partir de R$ 80 (frente palco) e R$ 120 (camarote), com valores referentes a meia-entrada e ao terceiro lote.

Para mais informações: @cafebrazilianparadise