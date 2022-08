Terceira edição de “O Samba Tá Aí” homenageia Helena Pinheiro

Com entrada gratuita, a roda de samba comandada pelo 7 na Roda chega à Feira Permanente do Cruzeiro no próximo domingo

O berço do samba brasiliense vai sediar a terceira etapa do projeto “O Samba Tá Aí”. Com entrada gratuita, a roda de samba comandada pelo grupo 7 na Roda chega à Feira Permanente do Cruzeiro no próximo domingo (07), a partir das 11h. A cantora, compositora e instrumentista Helena Pinheiro será a homenageada desta roda, que vai contar com a cantora Teresa Lopes como convidada especial.

Helena é carioca do bairro do Andaraí, mas desde a década de 80 atua na cena cultural brasiliense. Foi uma das integrantes do grupo Toque de Salto, que levou para os palcos da cidade a força da voz e do batuque das mulheres. “Ela é uma professora, pegou na mão de muitos de nós. Uma compositora completa, incrível, com uma forma única de escrever. É uma alegria homenageá-la no Cruzeiro, pedaço do Rio em Brasília”, destaca Breno Alves, integrante do 7 na Roda, grupo realizador do projeto.

Helena Pinheiro se sente honrada e orgulhosa de ter sido lembrada e reconhecida pela atuação na história do samba de Brasília. Ela considera que projetos como “O Samba Tá Aí” são essenciais para que se crie e se mantenha a cultura de uma cidade. “Adorei que minha participação nesse projeto bárbaro seja com um grupo de músicos com quem fiz muita música e muita farra por essa Brasília. E o projeto acontecer no Cruzeiro é cereja no bolo, pois essa é terra de muitos sambistas, que fizeram história e geraram a querida Aruc”, celebra a compositora.

Sobre o projeto

“O Samba Tá Aí” surgiu a partir da ideia de homenagear nomes marcantes do samba do Distrito Federal. Essa será a terceira edição — as duas primeiras reverenciaram Júnior do Cavaco (in memoriam) e Tia Edênia. Ainda haverá homenagens a Fiola e Carlos Elias.

O projeto é realizado pelo grupo de samba brasiliense 7 na Roda e a produtora Onã Produções, com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF (FAC/DF). Até setembro, os músicos do 7 na Roda percorrem as praças e feiras do DF.

“O projeto dá visibilidade ao samba produzido no DF e entorno, valorizando o trabalho de instrumentistas, intérpretes e compositores daqui. Escolhemos as feiras permanentes e as praças por serem espaços abertos e democráticos, onde naturalmente já circulam diversos tipos de público”, ressalta Tâmara Jacinto, da Onã Produções e também idealizadora da segunda edição do projeto “O Samba Tá Aí”.

7 na Roda. Foto: Thaís Mallon/Divulgação

Serviço – Projeto “O Samba Tá Aí”

Roda de samba 3 – Cruzeiro

Homenagem a Helena Pinheiro

Convidados: Helena Pinheiro e Teresa Lopes

7 de Agosto

11h

Feira Permanente do Cruzeiro