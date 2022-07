Vila Telebrasília recebe roda de samba com entrada gratuita

É a segunda edição da roda de samba. Ação faz parte do projeto “O Samba Tá Aí”, realizado pelo grupo 7 na Roda e pela Onã Produções

A segunda roda do projeto “O Samba Tá Aí” já tem hora e local marcados. Será no próximo domingo (17), a partir das 16h, no Ponto de Encontro Comunitário da Vila Telebrasília, com entrada gratuita. Na primeira roda do projeto, o grupo 7 na Roda homenageou o sambista Júnior do Cavaco com um samba histórico na Vila Planalto. Agora é a vez de celebrar a obra de Edenia Lucas de Paiva, 57 anos, a Tia Edenia, compositora carioca radicada na Ceilândia desde a década de 70.

Na Vila Telebrasília, os convidados especiais do 7 na Roda serão Sandrinho e Dinho Braga. Sandrinho é sobrinho de Tia Edenia e, junto com Milsinho, um dos responsáveis por levar as composições da matriarca para o grupo Amor Maior. Edênia também é autora de sambas-enredos das escolas Capela Imperial e Núcleo Bandeirante. Seu interesse pela música vem de família, composta por músicos do samba. Para ela, “compor sempre foi algo intuitivo, um dom que busca honrar.”

“A Tia Edenia é uma mulher preta, periférica e primeira mulher compositora a participar com apenas 18 anos de um disco de samba na cidade, o ‘Sementes de Brasília’ (1989). Homenagear a Tia Edenia é mostrar a força da mulher que é semente e que frutificou. Ela inspirou o grupo Amor Maior, que também é uma referência para o samba de Brasília”, destaca Breno Alves, integrante do 7 na Roda.

A roda do “O Samba Tá Aí” na Vila Telebrasília acontece dia 17 de julho, uma semana antes do Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha. Tia Edenia considera a homenagem uma grande honra e um reconhecimento importante para todas as mulheres negras do samba. “O conselho que dou é que elas não deixem nenhuma oportunidade passar, agarrem tudo com as duas mãos. Nunca abaixem a cabeça, sigam em frente, que o nosso lugar é onde queremos estar. Viva a nossa melanina”, celebra a compositora.

Tia Edênia. Foto: Divulgação

Roda de samba 2 – Vila Telebrasília

Homenagem à Tia Edenia

Convidados: Sandrinho e Dinho Braga

17 de Julho (domingo), 16h

Local: Ponto de Encontro Comunitário da Vila Telebrasília