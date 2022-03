 Teatro gratuito na cidade Estrutural com apoio do FAC-DF

A peça acontecerá nos dias 01, 02 e 03 de abril, no Centro Cultural CREAS, na Estrutural, com entrada franca

A peça “Vladimir” tem dramaturgia de Iury Persan e estreia em 2022 com apoio do FAC-DF e produção da Cutucart. O trabalho foi desenvolvido a partir da comicidade física para falar sobre a vida de um azarão que mora em um barraco improvisado e cercado de remendos. É nesse lugar, em meio à esperança de mudar de vida, que Vladimir é surpreendido pela chegada de uma ladra.

Os dois personagens da trama surgem como caricaturas, que através da gestualidade dos dois atores, desenham no palco situações tragicômicas repletas de simbologias. O espetáculo apresenta elementos técnicos e estéticos em sua encenação que se aproximam da realidade vivida por populações pobres de qualquer parte do Brasil e da luta diária pela sobrevivência em uma sociedade desigual e repleta de contradições. Com base no princípio da palhaçaria, onde rir de si mesmo e de suas mazelas torna-se conteúdo, criou-se um ambiente propício para transgredir o imaginário social que estigmatiza essas personas tão presentes no cotidiano do nosso país.

Foto/Reprodução

A esperança de Vladimir se resume a um bilhete de loteria, onde diariamente deposita suas expectativas de sair daquela situação e vivenciar os prazeres e o luxo que o dinheiro tem a oferecer. O prêmio seria capaz de mudar a vida de “Vlad” por completo? Ou irá permitir que o público e os personagens refletem sobre as suas próprias ganâncias e ilusões? A performance propõe ao espectador adentrar nas entrelinhas de uma dramaturgia provocativa que apresenta um indivíduo em confronto com suas próprias ambições e adversidades, a fim de descobrir os mistérios mais simples da felicidade.

Levar o espetáculo para a comunidade da Estrutural é uma oportunidade de construir uma política cultural efetiva na cidade, além de promover seus artistas locais. A cidade sempre foi atrelada ao antigo “Lixão”, maior aterro sanitário da América Latina em funcionamento desde 1950 (e que recentemente foi desativado).

O projeto visa ainda desconstruir o estigma do local através da arte teatral, fazendo com que esse termo pejorativo seja substituído cada vez mais por exaltações às manifestações artísticas de seus moradores, além de proporcionar, através da linguagem teatral, o acesso da comunidade periférica à produção e criação artística, que buscará, assim, desenvolver caminhos para a formação de um público local e o estímulo ao pensamento crítico.

Foto/Reprodução

“Vladimir é um espetáculo simples e sincero. A peça mescla diversas linguagens, brincando com o natural e perverso mundo da pobreza. Em Vladimir, não só pontuamos suas várias ações cômicas, como também focamos nas situações surreais em que vivem e sobrevivem os personagens. Dá-se ênfase e se explora o lado criativo dos atores, cujas personagens embora vivam em mundos paralelos, se tornam próximos e únicos em suas situações. Vladimir, um espetáculo empolgante”, comenta o diretor Getúlio Cruz.

A Cutucart se estabelece como produtora cultural, proporcionando iniciativas de entretenimento ao vivo como festivais e mostras culturais, além de estimular oficinas formativas de cunho social em regiões administrativas de Brasília. Por meio dessas atividades, visa promover eventos que fomentem o movimento artístico brasiliense, impulsionando novas criações e estimulando o fortalecimento criativo da cidade e da sua identidade cultural. Entre os eventos produzidos pela produtora, destaque para Subúrbia, Corpoesia e Teatro Estrutural.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

TEMPORADA DE “VLADIMIR”

Datas: 01, 02 e 03 de Abril

Sexta e Sábado: 20h

Domingo: 19h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Endereço: Centro Cultural CREAS | Agência do Trabalhador Área Especial Nº 9 – Praça Central – Cidade Estrutural

Classificação Indicativa: 12 anos

Entrada Franca

Acompanhe mais informações através do Instagram: @cutucart