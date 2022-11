Taguatinga Shopping sorteia seis Smart TVs de 60 polegadas

Entre os dias 21 e 29 de novembro, a cada R$ 300 em compras, clientes ganham um cupom para concorrer a uma Smart TV 4K Samsung 60″

O Taguatinga Shopping recebe uma das datas mais movimentadas do comércio com descontos de até 70% em suas operações e oferece ao público a promoção Compre e Concorra. Entre os dias 21 e 29 de novembro, a cada R$ 300 em compras, clientes ganham um cupom para concorrer a uma Smart TV 4K Samsung 60″. Serão seis sorteios.

As notas podem ser cadastradas de forma on-line, pelo aplicativo WYNK, e o sorteio ocorrerá no dia 30 de novembro. O resultado será divulgado no site e nas redes sociais do Taguatinga Shopping.

Serviço

Hexa Friday – Taguatinga Shopping

Período: De 21 a 29 de novembro de 2022.

Como trocar as notas fiscais: Aplicativo “WYNK”.

Mecânica da Promoção: A cada R$ 300 em compras, clientes podem trocar suas notas no aplicativo Wynk e ganhar um cupom eletrônico para concorrer a uma Smart TV 4K Samsung 60″. Serão sorteadas 6 TVs.

Data do sorteio: 30 de novembro de 2022.

Confira o regulamento e outras informações em https://www.taguatingashopping.com.br/