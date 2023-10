Artista plástica apresenta a exposição “Estomacal”

Raquel Nava traz uma série de esculturas realizadas com estômagos de bovinos taxidermizados e um conjunto de fotografias compostas por crânios de bichos baseadas no estilo de pintura Vanitas, do período medieval

A artista plástica Raquel Nava apresenta, de 28 de outubro a 1º de dezembro, a exposição “Estomacal”. Nesta mostra individual, Raquel Nava traz uma série de esculturas realizadas com estômagos de bovinos taxidermizados e um conjunto de fotografias compostas por crânios de bichos baseadas no estilo de pintura Vanitas, do período medieval Raquel também apresenta uma instalação criada em parceria com o artista e anatomista César Leão, acompanhada de sonoplastia produzida por Bruno Abdala. A exposição fica disponível às sextas e sábados, na Alfinete Galeria (509 Sul), das 16h às 20h. “Estomacal” é o resultado final da pesquisa aertística no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília (UnB), contemplada pelo Fundo de Apoio à Cultura (FAC/DF). Sobre a artista Raquel Nava expõe com regularidade desde 2008, tendo realizado mostras individuais em Brasília, no Rio de Janeiro, em Lima e em Paris. Já participou de exposições em espaços como Instituto Tomie Ohtake em São Paulo, Museu Oscar Niemeyer em Curitiba, Centro Cultural São Paulo/CCSP, Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães/MAMAM em Recife, Museu Nacional da República em Brasília. Ela foi indicada ao Prêmio Pipa 2018 e ao Prêmio Indústria Nacional Marcoantônio Vilaça em 2019 e vencedora dos prêmios Transborda Brasília 2018 e do 19º Salão Anapolino de Arte Contemporânea. Bacharel em Artes Visuais (2007), e mestre em Poéticas Contemporâneas pela UnB (2012), Raquel também foi aluna da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires (UBA), em 2005. Atualmente, ela é doutoranda na linha de Deslocamentos e Espacialidades do Departamento de Artes Visuais, também pela UnB. Serviço

Exposição “Estomacal”

De 28 de outubro a 1º de dezembro

Na Alfinete Galeria – 509 Sul, bloco A, entrada 58

Visitação às sextas e sábados, das 16h às 20h