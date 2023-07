Stronger Fest traz lançamento de álbum da banda Never Look Back

Além da Never Look Back, se apresentam no festival as bandas Desonra, Escolta e Prollogy

A Infinu (506 Sul) será palco de um show inédito dedicado a um dos destaques do metalcore de Brasília. O evento Stronger Fest, marcado para este sábado (29), vai trazer o lançamento do álbum Relentless, da banda Never Look Back.

Além da Never Look Back, se apresentam no festival as bandas Desonra, Escolta e Prollogy. Os ingressos antecipados custam a partir de R$ 30 no Sympla.

Além do novo CD, a banda Stronger Fest também leva para o festival o pique após turnê pela América do Norte e Central. Na viagem, os integrantes gravaram um documentário, dirigido por Cadu Andrade. A produção será exibida no evento. “Estamos bastante animados para esse festival, metendo o pé na porta”, afirma Kenji Matsunaga, organizador do evento e vocalista da Never Look Back.

Serviço

Stronger Fest, com Never Look Back, Desonra, Escolta e Prollogy

Sábado, 29 de julho

A partir das 18h

Local: Infinu Comunidade Criativa – CRS 506, bloco A , loja 67, Asa Sul, Brasília-DF

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

Informações: (61) 99328-0429

Classificação indicativa: 18 anos