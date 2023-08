Djonga e Chris MC caem no samba em feat com o grupo Akatu

‘Zero Chances’ reúne os rappers mineiros na faixa do grupo também oriundo de MG

O grupo Akatu lança, nesta quinta-feira (10), a faixa “Zero Chances”, primeira do próximo DVD da banda. O single tem participação dos rappers Djonga e Chris MC.

“Estamos muito felizes por disponibilizar ‘Zero Chances’. A gravação dessa música foi incrível para todos nós e as participações do Djonga e do Chris MC adicionaram uma energia surreal à nossa criação. Esperamos que o público goste tanto de ouvir quanto nós gostamos de produzir”, celebrou o vocalista Bogé. O novo DVD será chamado “Akatu in The City” e continua a solidificar o nome do grupo mineiro na cena do samba e do pagode.

“A colaboração de artistas de diferentes gêneros musicais trouxe uma nova dimensão ao trabalho, enriquecendo-o com suas distintas vozes e estilos. E nós gostamos muito dessa mistura, pois acreditamos que a música é plural e misturar é bom demais”, acrescenta o vocalista Beg.

Dilsinho, Mumuzinho e Legado estarão aparecendo em outras das faixas de “Akatu in The City”, a serem lançadas nas próximas semanas.

Ouça “Zero Chances” nas plataformas digitais.