Stand-up, teatro e shows sertanejos são destaques da Agenda Brasília

Thiago Ventura, Gustavo Mioto e Dudu Nobre são alguns dos famosos que passarão pela capital federal neste fim de semana

A Agenda Brasília desta semana dá destaque ao show de stand-up do humorista Thiago Ventura, que estará em Brasília e em Luziânia-GO neste fim de semana. Também merecem menções os shows sertanejos de Gustavo Mioto, na Resenha do Agro, e Manu Bahtidão, na Worlld Brasília.

Para quem gosta de sambar no pé, o sambista Dudu Nobre faz show hoje (15) na capital.

O fim de semana reserva ainda evento geek, feira de discos de vinil, festival de teatro e muito mais. Confira:

Thiago Ventura pelo DF e Entorno

Um dos maiores nomes do stand-up do Brasil, o humorista Thiago Ventura vem ao Centro-Oeste neste fim de semana para apresentar seu novo show, o quinto da carreira. No sábado (16), o paulistano se apresenta em duas sessões (18h e 20h30) no Centro de Convenções Ulysses. Já no domingo (17), Ventura estará em Luziânia-GO, no Espaço Para Eventos CNTI. Ingressos para sábado a partir de R$ 70 no site Ingresso Digital. Para domingo, os preços custam a partir de R$ 50, também no Ingresso Digital.

Thiago Ventura

Shows em Brasília e Luziânia

Sábado (16), às 18h e 20h30 no Centro de Convenções Ulysses; domingo (17), no CNTIdeLuziânia-GO

Ingressos: sábado | domingo

É dia de sambar no pé com Dudu Nobre!

O sambista Dudu Nobre tem show marcado nesta sexta-feira (15), na Casa de Jorge, espaço recém-inaugurado no Saan. Além de Dudu, a festa conta com o grupo Diretoria do Samba e o cantor Thiago Nascimento. Os ingressos estão à venda pelo Sympla a partir de R$ 65.

Dudu Nobre na Casa de Jorge

15 de dezembro, sexta-feira

A partir das 20h

Ingressos a partir de R$ 65 no Sympla

Mais informações: @acasadejorgebsb e (61) 3060-0796

Gustavo Mioto na Resenha do Agro

A Granja do Torto recebe, nesta sexta (15) e sábado (16), a Resenha do Agro. A principal atração é o cantor Gustavo Mioto, dono de sucessos como “Quando Apaga a Luz”, “Com ou Sem Mim”, “Eu Gosto Assim”, dentre outros. Mioto se apresenta na sexta. A festa conta ainda com Leon Correia, Neto Viana e muito mais. Ingressos a partir de R$ 60 + taxas no site Furando a Fila.

Resenha do Agro

Gustavo Mioto e mais

Sexta e sábado, 15 e 16 de dezembro

Na Granja do Torto

Ingressos a partir de R$ 60 + taxas no Furando a Fila

Classificação indicativa: +18

+infos: @resenhadoagro2023

Manu Bahtidão na Worlld

A cantora Manu Bahtidão agita a Worlld Brasília nesta sexta-feira (15)! Em ascensão na música sertaneja, Manu já soma milhões de visualizações em faixas como “Daqui pra Sempre”, “Abismo”, “Garrafa de Gin”, entre outras. A dupla local Wilian & Marlon complementa a festa em grande estilo. Ingressos a partir de R$ 80 + taxas no Sympla.

Manu Bahtidão

Sexta-feira, 15 de dezembro

A partir das 21h

Na Worlld Brasília – SIA Trecho 3, lotes 2115 a 2145

Ingressos a partir de R$ 80 + taxas no Sympla

Clasificação: +18

+infos: @worlldbrasilia

Dubdogz no Mezanino

Um dos projetos mais proeminentes da música eletrônica brasileira, o duo Dubdogz se apresenta hoje (15) no Mezanino da Torre de TV. O projeto, formado pelos gêmeos mineiros Lucas e Marcos Ruback Schmidt, é conhecido pelo carisma e colaborações com artistas renomados, como David Guetta e Tiësto. A festa começa às 22h e tem ingressos à venda pela Bilheteria Digital a partir de R$ 220.

Dubdogz no Mezanino

Sexta-feira, 15 de dezembro

A partir das 22h

No Mezanino BRB – Torre de TV de Brasília (Andar R), Eixo Monumental

Ingressos a partir de R$ 220 na Bilheteria Digital

Classificação indicativa: 18 anos

Mais informações: @meza.nino

Tem teatro de sobra no Espaço Pé Direito

O Espaço Cultural Pé Direito recebe, até domingo (17), a Mostra de Teatro Circuito Cultural, movimento criado pelo Coletivo Truvação de Teatro a partir da fusão de artistas periféricos. A cada dia é apresentada uma peça, sempre às 20h.

Hoje (15) é a vez da peça “Último Dia”, criada e atuada por Tauã Franco; amanhã (16), tem o espetáculo “Joãozinha Desviada, Uma Peça Para Meu Pai”, do Coletivo Truvação e de João Ricken; Para encerrar a Mostra, no domingo (17), é apresentada a peça “A Experiência Humorística Ou Um Estudo Sobre o Fim da Vida?”, com direção de Yuri Fidelis.

Os ingressos custam a partir de R$ 20 no Sympla, e todas as sessões têm interpretação em libras e audiodescrição.

1ª Mostra Circuito Cultural

De 14 a 17 de dezembro, com espetáculos sempre às 20h

No Espaço Pé Direito (Rua 1, Lote 23. Vila Telebrasília)

Ingressos pelo Sympla

Mais informações: @circuitoculturaldf e @espacopedireito

Circuito Popular da Democratização Cultural (@circuitoculturaldf)

Vem aí o Anime Summit Chibi

Em edição especial, o Anime Summit Chibi vai ocupar a capital do país neste fim de semana com ícones da cultura japonesa, cultura pop e grandes atrações do mundo da dublagem mundial. Dubladores como Wendel Bezerra, Tati Keplmair, Roxxy Sant’Anna, Fábio Lucindo e celebridades internacionais como Takumi Tsutsui, Seiko Seno, dentre outros, além da tradicional gastronomia nipônica e concurso cosplay com premiações em dinheiro são atrações do evento. A festa acontece no Clube do Congresso (Lago Norte), com ingressos a partir de R$ 30 no Sympla.

Anime Summit Chibi

De 15 a 17 de dezembro

Das 10h às 20h

No Clube do Congresso – SHIN QI 16, área especial – Lago Norte, Brasília-DF

Ingressos a partir de R$ 30 por dia no Sympla

Classificação indicativa livre

Programação e mais informações: @animesummitbrasil

Anime Summit Brasil (@animesummitbrasil)

Para os amantes do vinil

A feira de discos Tropicália promove, neste sábado (16) e domingo (17), a oportunidade de garimpar pérolas de diferentes vertentes da música nacional e internacional em formato de vinil e LP. 11 expositores de Brasília e Goiânia se reúnem na Infinu, das 12h às 19h, além de sete DJs que farão a trilha sonora do fim de semana. A entrada é franca, e a classificação indicativa, livre.

‘Tropicália! – Feira de Discos’, 1ª Edição

16 e 17 de dezembro, sábado e domingo

Das 12h às 19h

Na Infinu – 506 Sul, bloco A, loja 67

Entrada franca e livre para todos os públicos

Mais informações: @tropicalia_feira

Tropicália! Feira de Discos (@tropicalia_feira)

Exposição de graffiti

O JK Shopping recebe, neste fim de semana, a exposição de graffiti Rivas Vida Hip Hop. Até o dia 31 de janeiro de 2024, ficam expostas 16 telas, sendo quatro inéditas, além de peças de vestuário e uma coleção de camisetas do artista brasiliense Rivas. Será apresentado ainda um mini documentário biográfico de Rivas, que, além do graffiti, domina outras frentes do hip hop.

Exposição Graffiti Rivas Vida Hip Hop

Até 31 de janeiro de 2024

De segunda a sábado, das 10h às 22h; aos domingos e feriados, das 12h às 20h

Na Galeria JK Espaço Arte do JK Shopping

Entrada franca e classificação indicativa livre