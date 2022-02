Stand Up Comedy com elas no comando

Os shows continuam na W3 Sul Comedy Lounge por todo o mês de fevereiro com um elenco feminino de humoristas

O W3 Sul continua com as noites de Stand Up Comedy durante todas as terças-feiras do mês de fevereiro com apresentações de humoristas que, por onde passam, arrancam sorrisos do público. Nesta edição especial teremos Elas no Comando! Show com elenco feminino composto pelas humoristas Ste Marques e Ana Luiza Bellacosta.

Sobre o Local

Localizada na 506 sul, a Bsb oferece toda a estrutura para você viver bons momentos com sua família, amigos e companheiros. Lá você poderá dar muitas risadas e desfrutar de restaurantes, bar, mercado colaborativo, salão de beleza e muitas outras atividades que acontecem na praça dos avós, localizada entre o beco de travessia da W2 para W3 Sul.

O local foi revitalizado e hoje é ocupado pela comunidade criativa. Um local que respira empreendedorismo, diversidade, gastronomia, cultura, música e artes em geral. O horário de funcionamento da comunidade é das 10h até às 23h.

Vale muito a pena conhecer!

Próxima Edição

Data: Terça-feira, 22 de fevereiro 2022

Início: 19h

Local: 506 Sul Infinu Bsb

Antecipado: R$30 (https://www.sympla.com.br/w3-sul-comedy-lounge—ste-marques-e-ana-luiza-bellacosta__1489059)

Ingresso na porta: R$35

Observação: O início das apresentações está previsto para 20h.