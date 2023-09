Show de Daniel Boaventura em Brasília abre sessão extra

Nova apresentação será no mesmo dia, 7 de outubro, às 19h

Sucesso de vendas, o mais novo show do cantor Daniel Boaventura abre sessão extra para atender aos fãs brasilienses. O artista promete uma noite de muita emoção, cantando os principais sucessos dos 4 DVDs gravados no Brasil, México e Rússia, ao lado da Orquestra Filarmônica de Brasília. O show extra acontece às 19h, do dia 7 de outubro, no auditório Planalto do Centro de Convenções. Os ingressos já estão à venda no site da bilheteria digital.

No repertório, os álbuns: “Daniel Boaventura Ao Vivo”, “Your Song”, “Ao Vivo no México” e “From Russia with love”. “Tanto em canções mais românticas e contemplativas como nas mais dançantes e de apelo mais rítmico sempre houve uma sintonia muito grande entre o público e eu. Meu show é um momento pleno de comunicação e entendimento mesclado com entretenimento e festa. Procuro também demonstrar respeito pelo povo e pela cultura de cada país que visito de maneira genuína, é claro” afirma o cantor. “Sinto-me sortudo por ter essa oportunidade de conhecer outras culturas, outros países. Além disso, gosto de gente”, sou baiano, comemora.

Sobre a Orquestra Filarmônica de Brasília

Em atividade há 38 anos no Distrito Federal, a Orquestra Filarmônica de Brasília se orgulha por já ter desenvolvido diversos projetos importantes para a sociedade, como o projeto “Viva Arte Viva”, que oferece oficinas gratuitas de música, teatro e dança, o “Grupo Humus de Teatro”, o “Coral 10 de Brasília”, formado por 10 cantores solistas, e o recém-formado “Corpo de Baile da OFB”.

Serviço

Daniel Boaventura – Tour 2023

Data: 7 de outubro (sábado)

Local: Auditório Planalto do Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Horário: 21h30

Classificação: 14 anos

Ingressos a partir de R$ 90 na Bilheteria Digital

Informações: (61) 3554-4005 / WhatsApp: (61) 98141-1990