Arnaldo Antunes faz três apresentações em Brasília neste fim de semana

Shows serão no festival Palco Brasil, que ocorre na Caixa Cultural de sexta (22) a domingo (24)

A Caixa Cultural Brasília realiza, nos próximos dois fins de semana, o Palco Brasil, festival intimista com artistas da MPB próximos à plateia. O destaque são os três shows de Arnaldo Antunes de sexta (22) a domingo (24).

Na sexta (22) e no sábado (23), Arnaldo sobe ao palco a partir das 20h; no domingo, o show está marcado para às 19h. Os ingressos custam a partir de R$ 15 na bilheteria da Caixa Cutural (SBS, quadra 4).

No repertório, clássicos da carreira de Arnaldo Antunes em versões com arranjos que permitem apreciação das letras compõem o repertório. Entre as canções apresentadas estão “A Casa É Sua”, “Socorro”, “Alegria”, “Não Vou Me Adaptar”, “Passe em Casa”, “Vilarejo”, “Meu Coração”, as recentes O “Real Resiste” e “Lágrimas no Mar”, e outros sucessos.

Segunda semana

No próximo fim de semana, ocorre a segunda parte do Palco Brasil com shows de Mariana Aydar, no dia 29; Karol Conká, no dia 30; e Tulipa Ruiz, fechando o festival, dia 1º de outubro.

Serviço

Palco Brasil

De 22 de setembro a 1º de outubro

Caixa Cultural Brasília – SBS, qd. 4, Brasília-DF

Ingressos a partir de R$ 15 na bilheteria do local e no site Bilheteria Cultural

Mais informações: @festivalpalcobrasil