Espetáculo “Habitada” é atração do Teatro Mapati nesta sexta (22)

Criado e encenado pela artista Juliana Notari, obra mistura marionetes, performance e música

O Teatro Mapati apresenta nesta sexta (22/setembro) o espetáculo cênico musical “Habitada”, da artista marionetista Juliana Notari. No palco, ela apresenta uma performance que explicita “o peso e o incômodo de ser socialmente definida como mulher”. A obra é apresentada em sessão única, às 21h, com ingressos a R$ 30 (inteira). Além do espetáculo, a artista ministra a oficina Marionete Livre, de 25 a 27 de setembro, no Espaço Cultural Mapati. Os links para adquirir os ingressos e para inscrições na oficina estão na bio do Instagram do Mapati.

O espetáculo chega a Brasília depois de ter sido apresentado em festivais na França, Espanha, Argentina e em capitais brasileiras como São Paulo e Porto Alegre. “Habitada” foi concebido por Juliana durante um longo período de criação e tem trilha sonora assinada por Ivan Chiarelli. Na concepção do espetáculo, a artista esmiuçou seu corpo e suas possibilidades. “Mais de trezentas ‘Julianas’ que se expressaram durante a vida, o cotidiano e suas etapas”, explica.

O processo durou quatro anos, com laboratórios de construção de marionetes, de gestualidade, de desmembramento do corpo, onde a artista tentou responder sobre o que a define e sobre quem a define. Foi partindo destes questionamentos que Juliana identificou o desejo de se desdobrar, de multiplicar-se em infinitas possibilidades de percepção e existência. Ela aprofunda sua introspecção para dar vida aos olhos da marionete, dissociando-se do processo convencional.

Marionete Livre

A oficina Marionete Livre é voltada a pessoas interessadas em arte e criação, educadores e educadoras, artistas, artistas da poesia, bonequeiras e bonequeiros. São 15 horas de duração, divididas em três dias. A marionetista propõe uma intensiva criação de marionetes a partir da conexão corporal, visceral e subjetiva com o material escolhido para a composição de texturas, dramas e gestos. Os inscritos aprendem sobre as escolhas dos materiais para se fazer bonecos e como isso impacta na existência do objeto animado em construção.

Para Juliana, “todas as etapas do processo se misturam e se separam o tempo todo. É a ação incansável de morrer e viver, de observar e sentir o que é parte e tudo, o tempo todo”, detalha. Para a construção dos marionetes, a artista se vale de elementos cotidianos e que são capazes de marcar a vida de uma pessoa, como fios, cadernos, objetos de entes queridos, além de elementos que podem aparecer pelo caminho, como folhas de árvores.

A oficina possui pedagogia própria, desenvolvida por Juliana e registrada no livro “Pedagogia da Marionete Livre, lançado em 2022 com apoio do edital Rumos do Itaú Cultural. A artista possui mais de duas décadas de dedicação intensa à arte das marionetes e suas novas formas de existência com experimentações, criação de espetáculos, performances, instalações, filmes, intervenções, festivais e encontros.

SERVIÇO

Espetáculo “Habitada”, com Juliana Notari

22 de setembro, às 21h

No Teatro Mapati (SHCGN 707, Bloco K, Casa 5 – Asa Norte)

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) – instagram.com/teatromapati

Classificação indicativa: 16 anos

Informações: (61) 3347 3920 (Telefone/WhatsApp)

Oficina Marionete Livre, com Juliana Notari

De 25 a 27 de setembro, sempre das 14h às 18h

No Espaço Cultural Mapati (SHCGN 707, Bloco K, Casa 5 – Asa Norte)

Inscrições a R$ 300,00 pelo link disponível na bio instagram.com/teatromapati

Classificação indicativa: 16 anos