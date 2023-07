Shopping realiza arraiá gratuito com Só Pra Xamegar, Zé Felipe e Miguel e muito mais

A diversão também é garantida para a criançada, que pode aproveitar diversos brinquedos infláveis e brincadeiras como pescaria e correio elegante

Taguatinga Shopping completa o calendário das festas julinas com um arraial pra lá de animado, nos dias 15 e 16 de julho. O evento será ao ar livre, no estacionamento E2 do centro de compras, das 16h às 22h, e a entrada é gratuita, mediante cadastro no Sympla e doação de 1kg de alimento não perecível. Arrume seu par e venha com a gente dançar um forró!

No sábado, dia 15, logo às 16h, um DJ inicia a festa com muita música boa. Às 17h, o som fica por conta da dupla Lucas e Bárbara, seguida por apresentações de quadrilha com a Formiga da Roça, às 18h30, e pelos hits da banda Encosta Neu, às 20h. Já no domingo, 16, o público também aproveita um DJ no começo do evento, às 16h, confere as apresentações da Formiga da Roça, às 16h30, a banda brasiliense SPX, às 18h, e a dupla Zé Felipe e Miguel, às 20h. A diversão também é garantida para a criançada, que pode aproveitar diversos brinquedos infláveis e brincadeiras como pescaria e correio elegante.

Pratos típicos e muita comida boa completam o São João do TGS: quem passar pelo evento pode aproveitar as delícias oferecidas pelo Reis do Tacho e de restaurantes como The BBurges, Da Hora, Chamas Grill e Nature Café, entre outros, que também participam da festa. As barraquinhas oferecerão pratos como arroz carreteiro, pastel, churrasquinho, quentão, maçã do amor, entre outros, por preços a partir de R$15.

SERVIÇO – São João do Taguatinga Shopping

Quando: 15 e 16 de julho de 2023.

Horário: 16h às 22h.

Local: estacionamento E2 – Taguatinga Shopping

Entrada gratuita, mediante cadastro no Sympla e doação de 1kg de alimento não perecível.

Classificação indicativa livre.

Programação e mais informações em www.taguatingashopping.com.br