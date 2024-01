Quem é Amanda Kimberly, mãe do suposto terceiro filho de Neymar?

Meus amores, a identidade da modelo que afirma está grávida de três meses do jogador de futebol brasileiro foi divulgada nesta segunda-feira (22).

Eu tava fazendo as contas aqui rapidamente e se a conta realmente fechar, essa tal de Kimberlly engravidou do craque quando a filha dele com a influenciadora Bruna Biancardi, Mavie nasceu. Lembrando que Neymar também é pai de Davi Lucca, de 12 anos, de um antigo relacionamento com a influenciadora Carol Dantas.

Amanda Kimberlly é modelo brasileira, tem 265 mil seguidores no Instagram, super engajada no projeto social Gaia, que ajuda pessoas carentes e moradores de rua com doação de comida e roupas.

Em 2017, ela participou do ‘Are You The One’, reality da MTV, que, na época, era apresentado por Felipe Titto, com a finalidade dos participantes encontrarem seus pares ideais.

Já namorou diversos famosos como o Koba, guitarrista do grupo Restart, e o empresário do mundo do futebol Matheus Rivoredo, que é amigo de um ex-namorado de Rafaella Santos, irmã de Neymar – o jogador de futebol, Lucas Crispim – que, inclusive, costumava participar de festinhas promovidas por Matheus. Kimberlly e Matheus terminaram, recentemente, o relacionamento de cinco anos.

Rivoredo já teria feito contratações de times grandes, como o Corinthians e também, teria uma boa relação com o menino Ney. A idade de Kimberlly segue em sigilo.

No fofocalizando desta terça-feira (23), os apresentadores disseram internautas resgataram uma curtida da modelo no post de Bruna Biancardi, no dia do nascimento de Mavie e que Neymar voltou a seguir Kim nas redes sociais recentemente.