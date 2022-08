Shopping oferece passeio cultural gratuito de bicicleta neste domingo

Trajeto do passeio de bicicleta destaca pontos cívico-turísticos de Brasília

Neste domingo (28), o Conjunto Nacional vai promover mais uma edição do passeio cultural gratuito de bicicleta, projeto que surgiu com a proposta de unir a prática de atividade física a um tour cívico-turístico cultural. Serão três turmas, limitadas a 25 pessoas cada, com saídas às 9h, 14h30 e 16h30, a partir da Praça Lúcio Costa, em frente ao shopping.

O passeio é indicado para todas as idades, inclusive crianças. A participação é gratuita e as inscrições já estão abertas, pelo aplicativo do shopping.

Durante o passeio, guias contam histórias e curiosidades sobre pontos turísticos como a Catedral, o Complexo da República, Teatro Nacional, o Palácio do Itamaraty, entre outros.

Os interessados podem participar em suas próprias bicicletas ou usar as unidades (limitadas) de bicicletas urbanas que o projeto disponibiliza para aqueles que não têm a sua. Neste caso, logo após se inscrever no aplicativo do shopping, basta o cliente entrar em contato por WhatsApp pelo número (61) 99956-1057 para reservar uma unidade. As bicicletas disponíveis contam com cadeirinhas e garupinhas para crianças de todas as idades.

O shopping vai oferecer ainda uma lembrança do passeio para as famílias levarem para casa: fotos impressas na hora em formato Polaroide, com imã de geladeira. Basta os participantes do Pedal Cultural postarem suas fotos durante o tour usando a hashtag #pedalculturalcnb, que a empresa Captou na Capital já deixará tudo pronto para a retirada gratuita ao final do passeio. Neste momento, também será servido um lanche saudável, oferecido pelo Pão de Açúcar, apoiador do Pedal Cultural.

Serviço: Pedal Cultural do Conjunto

Data: dia 28 de agosto de 2022 (domingo)

Horários de saída: às 9h / 14h30 / 16h30

Concentração: Praça Lucio Costa, em frente ao Conjunto Nacional

Mecânica: retirar o ingresso gratuitamente pelo App do shopping. Caso o participante não tenha bicicleta, deverá solicitar, após a inscrição, pelo WhatsApp (61) 99956-1057. Vagas limitadas por tour.

Doações de alimentos não-perecíveis são bem-vindas e serão encaminhadas à ONG Salve a Si.