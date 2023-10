Setor Cine Sounds leva cultura ao Setor Comercial Sul nesta sexta (20)

Projeto tem parceria com a Sedet na formação de jovens em áreas da economia criativa

Hip-hop, música brasileira e cinema candango de qualidade vão agitar a noite desta sexta-feira (20) no Setor Comercial Sul (SCS). A praça central da Quadra 5 vai receber, a partir das 18h, o Setor Cine Sounds, projeto de ocupação urbana que une cultura e capacitação profissional. A festa vai até as 22h30, com exibição de três curtas-metragens e apresentação de dois DJs locais. A entrada é franca.

‌O Setor Cine Sounds é muito mais do que uma celebração à cultura local. O evento é o trabalho de conclusão de curso da segunda turma de formandos do Instituto Cultural e Social No Setor. Em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF), a entidade capacita pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social para o mercado de trabalho.

Em seu segundo ciclo de formação, o No Setor ofereceu três qualificações, todas na área de economia criativa e cultura: comunicação social e marketing digital; montagem e desmontagem de eventos; e assistente de produção. “Foram três meses de aulas presenciais, ministradas três vezes por semana”, conta o coordenador do instituto, Rafael Reis. “Dos 51 alunos que recebemos, pouco mais de 30 estão se formando”.

Para colocar em prática tudo o que aprenderam, os formandos cuidaram de toda a concepção do Setor Cine Sounds. A montagem do evento na praça central da Quadra 5, conhecida como Buraco do Rato, também ficará por conta dos alunos. “A gente quer que seja um momento de troca comunitária, levando cultura para um espaço público que ainda é estigmatizado”, afirma a coordenadora pedagógica do No Setor, Tamara Gonçalves.