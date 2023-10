Equipe de Jenny Miranda se pronuncia sobre expulsão de Rachel

A equipe da peoa usou suas redes sociais para se pronunciar diante do fato e revelou que todos ficaram chocados com a situação

Claro que a equipe de Jenny Miranda não ia deixar a história da expulsão passar em branco e iriam usar as redes sociais para comentar o fato da briga entre Rachel Sheherazade e ela. Os adm ́ s demonstraram completa indignação com o fato e surpresa ao saber que a briga das duas gerou expulsão da jornalista.

“A equipe de assessoria da participante Jenny Gontijo, do reality show “A Fazenda”, deseja emitir um comunicado oficial em relação ao incidente ocorrido na manhã de hoje envolvendo Jenny Gontijo e Rachel Sheherazade. Na manhã de 19 de outubro, durante o confinamento no programa, Jenny Gontijo e Rachel Sheherazade se envolveram em uma discussão que culminou em um lamentável incidente de agressão, onde, de acordo com a produção, Rachel Sheherazade teria agredido a integridade física de Jenny Gontijo. O ato foi registrado e revisado pelas câmeras da equipe de produção do programa”, informaram.

Então, eles revelaram como receberam a notícia. “Nós da equipe de assessoria da Jenny Gontijo estamos profundamente chocados com o ocorrido e condenamos veementemente qualquer forma de violência. Reiteramos que apoiamos Jenny Gontijo e seu direito a um ambiente seguro enquanto participante de “A Fazenda”. A direção do programa tomou a decisão de expulsar Rachel Sheherazade como resultado desse incidente, em conformidade com as regras e regulamentos estabelecidos”, escreveram.

“O que estamos observando é uma inversão na culpa do incidente. Muitos ataques estão sendo feitos nas redes sociais direcionados a nossa participante. Entretanto, quem tomou a medida foi a produção do programa “A Fazenda” baseada e registrada em fatos indubitáveis. Lembramos que os ataques e ofensas que estão acontecendo a Jenny podem caracterizar crimes passíveis de medidas judiciais. Assim como o grande público, estamos aguardando mais informações sobre o ocorrido e em caso de novas informações manteremos vocês informados”, declararam.