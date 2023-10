Morre DJ Mark the 45 King, pioneiro do rap e produtor de Eminem e Jay-Z

Um dos primeiros trabalhos de destaque do produtor ocorreu ainda em 1989, no lançamento de “All Hail the Queen”, de Queen Latifah

Morreu o DJ Mark the 45 King, nesta quinta-feira (19), aos 65 anos. Ele foi o produtor musical de grandes nomes do rap americano, como Eminem e Jay-Z. Informações sobre a causa da morte não foram divulgadas.

Nascido no Bronx, em Nova York, Mark Howard James foi pioneiro ao desbravar o universo dos samples, a tecnologia que permite incorporar a uma música trechos de outras composições. Por isso, o produtor adotou o apelido de The 45 King, uma menção ao interesse por discos antigos.

No X, o antigo Twitter, Eminem lamentou a morte do produtor. “As lendas nunca acabam”, escreveu o artista. Um de seus maiores sucessos, “Stan”, lançado em 2000 no disco “The Marshal Mathers”, teve produção de The 45 King.

Um dos primeiros trabalhos de destaque do produtor ocorreu ainda em 1989, no lançamento de “All Hail the Queen”, de Queen Latifah. A atriz e cantora lembrou a parceria em um comunicado.

“Ele acreditou em mim antes de qualquer outra pessoa. Ele tocou todas as vidas que encontrou”, disse Latifah. “Nunca vi ninguém como ele, que queria que todos ao seu redor vencessem. Seu espírito era mágico e certamente viverá para sempre.”

The 45 King também foi o responsável pela produção de um remix de “Keep It Together”, de Madonna, e “Hard Knock Life (Ghetto Anthem)”, de Jay-Z.