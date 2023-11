Sétima edição do Calendrag é lançada no Museu Nacional no dia 22 de novembro

Publicação editada pelo Distrito Drag exalta a cultura LGBTQIA+ e já retratou mais de 100 artistas

Como forma de celebrar a criatividade que inspira a cultura LGBTQIA+, o Distrito Drag lança no próximo dia 22, o Calendrag 2024. O lançamento da publicação é no auditório do Museu Nacional da República, a partir das 19h, com entrada gratuita. Para a sétima edição do calendário, o tema escolhido é “Arte surrealista e cultura drag”.

Para os ensaios que ilustram cada mês da publicação, o Distrito Drag convidou artistas que são destaque na arte LGBTQIA+ em todo o País: Gal Maria, Adora Black, Petra Peròn, Danny Cowlt, Botânika Bitch, Larissa West, Hellena Borgys, Don Valentim, DesiRée Beck, Aimée Lumière, Luna Lovegroo, Vanilla Jezz, Crystal Monroe, Ysadora Davina, Pérola Negra e Henriel Menezes.

A direção artística do Calendrag 2024, que tem na capa uma das pioneiras da arte transformista no DF, a cantora Gal Maria, é assinada por Christus Nóbrega, Victor Baliane, Nágila GoldStar e Mary Gambiarra e a direção geral é de Ruth Venceremos e Thiago Sabino. A arte surrealista, presente no tema desta edição, foi trabalhada pelos fotógrafos Pedro Lacerda, George Lucas, Junior Telles, Alex Santana, Thiago Sabino, Yago Moreira e Junior Telles.

A cada ano o coletivo busca inspiração em um tema ligado à arte como ferramenta transformadora. Para Ruth Venceremos, diretora do Distrito Drag, assim como o surrealismo, a arte drag é uma expressão artística de vanguarda que valoriza a liberdade de criação. “A força da arte transformista e o fato de nos inspirarmos em obras de mulheres surrealistas foi algo que se conectou muito bem com o nosso fazer artístico”, explica.

No palco do auditório, o lançamento do Calendrag recebe as performances das drag queens Carrie Myers, Ginger Mc.Gaffney, Licorina Imperia e Linda Brondi. A apresentação é de Mary Gamnbiarra.

Histórico

Ao longo de sete edições, participaram do Calendrag 107 artistas transformistas e 30 profissionais da fotografia, além de dezenas de profissionais de produção. Na lista de artistas que já participaram do projeto estão Silvetty Montilla, Marcia Pantera, Jup do Bairro, Ikaro Kadoshi, Rita von Hunty, Alexia Twister, Salete Campari e Thália Bombinha.

SERVIÇO

Lançamento do Calendrag 2024

22 de novembro, às 19h

No auditório do Museu Nacional da República (Setor Cultural Sul, Lote 2)

Entrada gratuita

Classificação etária: 14 anos

Instagram: instagram.com/distritodrag