Chapada dos Veadeiros recebe shows intimistas de jazz

All That Jazz acontece nesta sexta (17) e sábado (18), no Rústico Premium Grill, na Vila de São Jorge

O Rústico Premium Grill promove, nos próximos dias, um evento musical de jazz. Nesta sexta (17) e sábado (18), o restaurante será palco do All That Jazz, com shows intimistas do gênero.

O destaque do evento fica por conta de Flávio Silva Trio, liderado pelo pianista Flávio Silva e composto por Daniel Castro no contrabaixo e Tiago Rosback na bateria. A cantora Gabriela Costa se junta ao trio para duas noites de performances memoráveis.

As apresentações começam às 20h, tanto na sexta quanto no sábado. No almoço do dia 18, o trio volta ao palco para uma homenagem aos grandes pianistas do jazz e da música brasileira. A formação clássica de piano, contrabaixo e bateria, conhecida como “jazz trio”, traz um repertório que é uma verdadeira celebração da rica história da música instrumental.

O couvert artístico custa a partir R$ 20. O valor está sujeito a alteração sem aviso prévio.

Serviço

All That Jazz

Sexta e sábado, 17 e 18 de novembro

A partir das 20h

No Rústico Premium Grill – São Jorge 1 Quadra 1 Lote 9 – Vila de São Jorge, Alto Paraíso de Goiás – GO

Couvert: R$ 20

Mais informações: (62) 99650-6476 | @rusticopremiumgrill