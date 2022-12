Sesi Lab: confira a programação de 13 a 30 de dezembro

Os únicos dias de portas fechadas serão de 24 a 26 de dezembro, 31 de dezembro a 2 de janeiro, retornando as atividades no dia 3

Em dezembro, o primeiro e único museu 100% interativo do Brasil ficará aberto com atrações educativas e culturais, todas com a premissa do abordar fenômenos científicos e muita tecnologia. Até o dia 30, toda programação do Sesi Lab é gratuita, mediante a retirada de ingressos em bilheteria digital.

O Sesi Lab funciona de terça a sexta-feira, das 9h às 18h. Sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h. Nos dias 23 e 30 de dezembro, o museu estará aberto das 9h às 12h. Os únicos dias de portas fechadas serão de 24 a 26 de dezembro, 31 de dezembro a 2 de janeiro, retomando as atividades no dia 3.

“Durante o período de férias, o Sesi Lab contará com uma ampla e diversificada programação educativa e cultural que ocupará as áreas externas e internas do museu, com apresentações musicais, teatro, contação de histórias, filmes e oficinas para todas as idades”, destaca Agnes Mileris, gerente de Programação Cultural do Sesi.

A participação nas atividades, com exceção das sessões de cinema, é feita com retirada de senhas no balcão de recepção, 30 minutos antes de cada atração. Diariamente também são realizadas, às 10h30 e às 15h30, visitas mediadas com a equipe de educadores do Sesi Lab. As senhas para participar da visita são distribuídas 30 minutos antes de cada visita, no balcão de informações, localizado na entrada principal do museu.

Visitas guiadas e aulas temáticas? Nós temos aqui!

Cerca de 350 mil visitantes são esperados a cada ano, além de 85 mil estudantes e 3 mil professores que poderão participar de formações, conhecer as quatro galerias expositivas e participar de oficinas, cursos, atividades culturais e sessões de cinema. Por ano, serão cerca de 300 oficinas maker e biomaker, 120 ações culturais e 10 edições de sessões noturnas voltadas especialmente ao público acima dos 18 anos.

As visitas para grupos serão iniciadas em março, mas os interessados já podem preencher o formulário disponível no site. Após o preenchimento, a equipe responsável pelas ações educativas entrará em contato para identificar o objetivo da visita, podendo ser realizada com grupos escolares, empresariais e até de turismo, e marcar data e horário.

Conheça a política de gratuidade do Sesi Lab

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Crianças com até 10 anos de idade

Pessoas com deficiência

Professores da rede Sesi e Senai e da rede pública de ensino

Trabalhadores da indústria e contribuintes do Sistema Indústria

Alunos da Rede Sesi e Senai

Alunos de escolas públicas, mediante agendamento prévio pela escola

Públicos em situação de vulnerabilidade social, com agendamento por instituições sociais

Membros associados do Conselho Internacional de Museus (ICOM)

Sesi Lab: arte, cultura, ciência e tecnologia no coração do Brasil

Onde fica: Setor Cultural Sul – Brasília, DF.

Pontos de referência: Antigo edifício Touring Club, em frente ao Conic Brasília e ao lado da Plataforma Superior da Rodoviária do Plano Piloto.

Horário de atendimento: de terça a sexta-feira, das 9h às 18h. Sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h. Toda 1ª quinta-feira do mês, o horário de funcionamento será estendido, das 9h às 21h.

Conheça a programação completa e reserve seu ingresso em www.sesilab.com.br