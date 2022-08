São Sebastião recebe piquenique literário neste fim de semana

Evento oferece programação diversa, com palestra de educação ambiental, teatro, histórias, entre outras atividades. A entrada é gratuita

São Sebastião vai receber, neste sábado (27), um piquenique literário para entreter a criançada. Com programação diversa, o evento ocorre no Parque Ecológico do Bosque, das 14h às 19h.

O piquenique vai oferecer uma palestra de educação ambiental com o Velho do Cerrado; teatro infantil com a Cia Fábula; contação de histórias com a Flavy; animação infantil com o palhaço Cheirosinho; e maquiagem artística com Roberta Santos. Haverá ainda o lançamento do livro “Reencantar”, de Vinicioz Bórba, que será apresentado com espetáculo poético.

O evento contará também com pintura, exposição e show musical.

Já dizia Monteiro Lobato: “Quem escreve um livro cria um castelo, quem o lê mora nele”. O piquenique literário, segundo os organizadores, é um evento para suprir as demandas culturais e educacionais da comunidade de São Sebastião, bem como criar hábitos de leitura, desenvolver a oralidade e estimular a imaginação e o consumo consciente através de práticas sustentáveis.

“É um evento para as crianças e fami´lias de São Sebastião e redondezas. Teatro, leitura, contação de estórias, conscientização ambiental, juntos em um único evento, gratuito e aberto a todos”, explica o produtor cultural Taire Oliveira.

Serviço

1º Piquenique Literário do Parque Ecológico de São Sebastião

Quando: 27/08 – Sábado, das 14h às 19h

Onde: Parque Ecológico do Bosque – São Sebastião

Entrada Franca

Classificação indicativa: livre

Outras informações: (61) 992565270 – Taire Oliveira