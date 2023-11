Saiba o que fazer na CCXP, que tem dança de ‘Barbie’ e foto no ‘Castelo Rá-Tim-Bum’

Entre os estúdios que ergueram espaços na CCXP23 estão Warner Bros., HBO, Netflix e Apple TV

São Paulo – SP

A CCXP, ou Comic Con Experience, chega nesta semana à sua décima edição. Entre esta quinta-feira, dia 30, e o domingo, 3, o São Paulo Expo recebe dezenas de estandes dedicados, em especial, a filmes e séries nacionais e estrangeiros.

Como todos os anos, neles será possível tirar fotos em cenários, participar de atividades e ganhar brindes. Entre os estúdios que ergueram espaços na CCXP23 estão Warner Bros., HBO, Netflix e Apple TV+, que faz sua estreia no evento.

Confira, abaixo, os destaques de ativações nesta edição.

WARNER BROS.

A Warner Bros., que traz à CCXP seu maior estande em uma Comic Con, dedicou boa parte dele a “Wonka”, musical que chega aos cinemas na semana que vem, com uma imersão dentro de uma loja de chocolate.

Há ainda um túnel que simula as cenas de ação de “Aquaman 2” e oportunidades para fotos de “Duna: Parte 2”, em que o visitante monta um verme de areia, e “Furiosa”, com um carro do universo de “Mad Max” em tamanho real.

CASTELO RÁ-TIM-BUM

Nostálgicos que passarem pela CCXP poderão entrar numa réplica do castelo da série da TV Cultura. A escala é consideravelmente reduzida, mas é possível tirar fotos com a cobra Celeste, o Porteiro e a dupla de monstros Mau e Godofredo.

REBEL MOON

A Netflix dedicou todo o seu estande para o ambicioso projeto de Zack Snyder, que terá sua primeira parte lançada em dezembro. Nele, os visitantes podem entrar uma lua vermelha, como a que será vista no filme, para gravar uma cena utilizando painéis de LED, tecnologia de ponta que vem substituindo o CGI e a tela verde em Hollywood.

Em outro ponto, é possível entrar num bar temático e beber um drinque sem álcool, servido num copo para levar para casa. Figurinos originais do filme também estão espalhados pelo local.

HBO

O estande do canal tenta atrair os visitantes com duas grandes atrações. Há uma ativação interativa de “A Casa do Dragão”, em que cenas da série são reproduzidas por atores, além da réplica de uma ossada de dragão. Perto dali fica um espaço de dança dedicado a “Barbie”, filme de maior bilheteria do ano que chega à HBO Max em breve, com músicas como “I’m Just Ken”.

MONARCH: LEGADO DE MONSTROS

O Apple TV+ estreia na CCXP com um estande dedicado à série derivada de “Godzilla”. Apocalíptico como ela, o espaço é uma oportunidade para tirar fotos no que seria uma cidade destruída pelo monstro, inclusive dentro de uma enorme pegada do icônico personagem. Entre os brindes, há assinaturas do serviço de streaming.

GAMES

A CCXP também pode ser uma boa oportunidade para botar as mãos em jogos que se destacaram em 2023. A Nintendo, gigante japonesa dos videogames, por exemplo, entrou no evento com um estande amplo, preenchido por consoles onde fãs podem jogar “Super Mario Bros. Wonder”, o mais novo jogo da franquia do encanador.

“Hogwarts Legacy”, o jogo que prometeu uma imersão no mundo bruxo da franquia “Harry Potter”, tem estande próprio na feira, próximo de outras atrações da Warner Bros. Discovery.

A empresa também trouxe para a feira “Mortal Kombat 1”, uma repaginação e continuação da clássica franquia de luta conhecida por sua sanguinolência. Já o quiosque da Cartoon Network traz máquinas de fliperama para o público jogar e concorrer a prêmios.