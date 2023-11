Cacau Protásio dá conselho para Ana Hickmann: “Não fala nada, seu divórcio sua vida só diz respeito a você”

Cacau Protásio meteu a colher no divórcio de Ana Hickmann não deixou de aconselhar a loira no momento de tensão que passa diante da agressão do seu ex-marido, Alexandre Correa. A atriz disse que o divórcio dela só diz respeito a Ana e que as mulheres têm que fazer umas pelas outras.

“Ana, não fala nada, seu divórcio sua vida só diz respeito a você… o que nós mulheres temos que fazer umas pelas outras e apoiar e rezar pra que tudo dê certo!”, sugeriu ela que foi apoiada por fãs e seguidores.

Ana desmentiu que seu divórcio possa acontecer sem a pauta da Lei Maria da Penha e ressaltar que tudo corre em segredo de justiça. “Da forma que tiver que acontecer, vai acontecer, meu divórcio vai rolar e todas as verdades que precisam aparecer serão colocadas aqui pra todo mundo. Assim como eu disse que o dia que eu tivesse pronta pra falar, abriria meu coração, não será diferente. Porém, eu não vou dar continuidade ou força pra fake news, ou para coisas que estão sendo divulgadas pela outra parte, que estão erradas, e que vai totalmente contra o que a justiça tá ordenando, pedindo”, esclareceu.