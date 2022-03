Projeto ‘Vamos ao Cinema’ inicia as atividades de 2022 com podcast e oficinas de audiovisual

Edição patrocinada pela Oi, com apoio do Instituto Oi Futuro, contempla escolas públicas do DF e do Piauí em regiões de alta vulnerabilidade

Com uma câmera à mão e uma ideia na cabeça, o cineasta Glauber Rocha transformou o cinema brasileiro. Agora, com uma câmera à mão 24h por dia, disponível nos celulares, jovens de escolas públicas do Distrito Federal e do Piauí podem ser agentes nas ações de transformação social e implementação da Agenda 2030. Essa é a proposta do Vamos ao Cinema, que inicia as atividades de 2022 a partir de 8 de março, com o VC Pode! Cast, e levará oficinas da rede produtiva do audiovisual para estudantes do Ensino Médio.

A abertura desta edição ocorre na terça-feira (8), a partir das 18h30, com um evento online sobre o projeto, transmitido pelo YouTube. O podcast conta com a participação de Valéria Marcondes, coordenadora do Vamos ao Cinema, Mariana Almada, pedagoga e gestora cultural, e de três estudantes que participaram de oficinas e produziram filmes em curtíssima metragem: Luísa Midlej, Leandra Leandro (Dona Deusa) e Emanoelly Matos (Garota Espirro).

Já na quinta-feira (10), às 19h, o podcast será com Calcifer Zecaiê e Vitor Pinheiro, ambos, jovens que participaram de oficinas de audiovisual em escolas da rede pública, produziram filmes vencedores de festivais e, hoje, fazem do audiovisual suas profissões. Participam também os professores Rodrigo Huagha e Peterson Paim.

O Vamos ao Cinema 2022 tem patrocínio da Oi, pela Lei de Incentivo à Cultura (LIC), da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, e apoio do Instituto Oi Futuro. “A ideia é mostrar que os estudantes das escolas públicas podem se apropriar de seus direitos de cidadãos e ganhar voz por meio do audiovisual, unindo o conhecimento da linguagem cinematográfica à prática social consciente, utilizando ferramentas comuns no dia a dia desses jovens, como os celulares”, explica Valéria Marcondes, coordenadora do projeto.

Nas escolas

O projeto está alinhado à grade curricular do Novo Ensino Médio, que oferece uma perspectiva de carreira profissional para os jovens. A partir de 22 de março até o fim do segundo semestre de 2022, o Vamos ao Cinema vai levar Oficinas de Produção Audiovisual com smartphones, de Elaboração de Projetos Culturais, de Introdução ao Designer para Redes Sociais e de Introdução ao Jornalismo Cultural.

Foto/Reprodução

Em virtude da pandemia, as oficinas serão online e os encontros presenciais ficarão restritos à produção dos curtas-metragens, em si. Neste primeiro semestre, participam escolas de São Sebastião, Gama, Paranoá e Santa Maria, no Distrito Federal, além de uma escola de Teresina (PI). Os filmes produzidos passarão por votação popular e ficarão disponíveis no site do projeto e no canal no YouTube.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em sua edição 2022, o projeto Vamos ao Cinema pretende contemplar com formação em produção de audiovisual cerca de 200 estudantes, além de contemplar outros 350, por semestre, na formação de público, que será levado às salas de exibição para assistirem lançamentos nacionais e mundiais, com direito a pipoca e refrigerante.

O grande diferencial desta edição é a parceria com a Escola 2030, para promover a Oficina de Introdução à Agenda 2030 da ONU, que apresentará os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) aos estudantes. “O audiovisual é uma ferramenta abrangente e a profissionalização atende ao ODS 8: Trabalho Decente e Crescimento Econômico. Usar o audiovisual com o poder transformador da Agenda 2030 potencializa a conexão com os objetivos”, avalia o Embaixador da Juventude pelo UNODC, Maurício Peixoto, que coordenará as oficinas sobre o tema.

Como atividades complementares será oferecida uma oficina básica de produção audiovisual com introdução à Agenda 2030 para jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, na Estrutural (DF).

Sobre o Projeto

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A iniciativa nasceu em 2009 com o objetivo de propiciar acesso ao cinema a jovens do Ensino Médio. Após a exibição do filme, enquanto subiam os créditos, era promovido um debate com profissionais da área, que explicavam os diversos segmentos envolvidos em uma produção cinematográfica. A ação evoluiu e, em 2019, ganhou formato de escola de audiovisual. A ideia, segundo Valéria Marcondes, partiu do interesse que os alunos demonstravam em acompanhar cineastas falando sobre toda a gama de profissões que envolvem a produção de um filme.

Foto/Reprodução

O projeto Vamos ao Cinema 2022 traduz o compromisso da Oi com questões sociais e integra a agenda ESG (Ambiental, Social e Governança) da companhia. Com 20 anos de atuação em todas as regiões do Brasil, o Oi Futuro é o instituto de inovação e criatividade da Oi para impacto social e atua como um laboratório para cocriação de projetos transformadores nas áreas de Educação, Cultura e Inovação Social. Por meio de iniciativas e parcerias em todo o Brasil, o instituto estimula o potencial dos indivíduos e das redes para a construção de um presente com mais inclusão e diversidade.

Serviço:

Vamos ao Cinema

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quando: VC Pode! Cast- 08/03 e 10/03. Terça-feira, às 18h30, e quinta-feira, às 19h | oficinas – a partir de 22 de março de 2022

Onde: Canal Vamos ao Cinema – Youtube: aqui

Contato para imprensa: Bárbara de Alencar (61) – 98343-7369

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Siga as redes sociais e saiba mais: https://linktr.ee/projetovamosaocinema