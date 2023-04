Projeto social leva deficientes visuais e crianças de escolas públicas para cinema com audiodescrição

A ação faz parte do projeto Visão Inclusiva, realizado pelo Visão Hospital de Olhos e apoiado pelas Óticas Diniz, o Boulevard Shopping Brasília e o Kinoplex

Na próxima terça-feira (18), o cinema Kinoplex do Boulevard Shopping Brasília estará diferente. O filme Super Mário Bros será exibido, às 10h, gratuitamente, com audiodescrição e os convidados são mais do que especiais: pessoas com deficiência visual e crianças de escolas públicas do Distrito Federal e Entorno. Para ficar ainda melhor, terá pipoca e refrigerante para todos.



A ação faz parte do projeto Visão Inclusiva, realizado pelo Visão Hospital de Olhos e apoiado pelas Óticas Diniz, o Boulevard Shopping Brasília e o Kinoplex. O objetivo é proporcionar acessibilidade e inclusão social para deficientes visuais, além de mostrar para os pequenos como funciona a audiodescrição, sistema no qual as imagens são narradas com detalhes para que os espectadores cegos entendam as cenas.



“Estamos na oitava edição do Cinema Inclusivo e desde o ano passado decidimos levar crianças para compartilharem esse momento de diversão e aprendizado. Afinal, elas são as maiores multiplicadoras de informação. E é exatamente isso que precisamos para melhorarmos a inclusão social em nossa cidade”, conta Thelma Gonsalves, idealizadora do Visão Inclusiva.



O evento é aberto a toda a população e quem enxerga também poderá participar da sessão. “O convite é estendido a todos que querem ter uma experiência diferenciada e se colocar no lugar de quem não tem visão. Para isso, oferecemos uma venda de olhos e orientamos a usá-la até o final”, ressalta Thelma.



Os interessados devem se inscrever até o dia 15/04 pelo WhatsApp (61) 99165-9490, que pode ser acessado no link. Lembrando que os ingressos estão sujeitos à lotação da sala de cinema.