Lula é eleito como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista “Time”

Ao lado do presidente brasileiro temos nomes como Lionel Messi, Beyoncé, Pedro Pascal, Michael B. Jordan e Rei Charles III.

Amores, todos nós já demos aquela chegada na lista de 100 pessoas mais influentes no mundo, que é divulgada pela revista “Time” anualmente, não é mesmo? Pois bem, nesta quinta-feira (13) foi divulgada a lista com as 100 personalidades mais influentes do mundo para 2023.

A lista, que é dividida em 6 categorias, sendo elas artistas, inovadores, titãs, líderes, ícones e pioneiros, conta com o nome de apenas um brasileiro nesta edição, ninguém menos que ele, Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso presidente da República.

Lula, que está inserido na categoria ‘Líderes’ e que teve o seu texto escrito pelo 45.º vice-presidente dos Estados Unidos e fundador do “The Climate Reality Project” (organização sem fins lucrativos envolvida na educação e defesa relacionada às mudanças climáticas), Al Gore foi elogiado pela sua atuação nas políticas de biodiversidade.

“Depois de muitos anos de crescente desmatamento e incêndios florestais, a Amazônia está se transformando de um sumidouro de carbono em uma fonte líquida de emissões. O presidente Lula prometeu proteger a Amazônia , e já o fez antes – reduzindo o desmatamento em 72% em seu mandato anterior. Do combate à perda florestal à aceleração da transição para energia limpa no Brasil, a liderança do presidente Lula será fundamental nesta década decisiva para a ação climática”, declarou o 45.º vice-presidente dos Estados Unidos.

“Como presidente, Lula prometeu fortalecer a posição do Brasil no mundo – renovando o compromisso do país com a democracia, justiça e equidade econômica”, finalizou.