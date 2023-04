Iate Clube comemora 63 anos com baile de aniversário neste sábado (15)

Evento será open bar e open food e contará com apresentação da Banda Focus e da DJ Cady (BA)

O Baile de Aniversário do Iate Clube de Brasília está chegando! No próximo dia 15 de abril, a partir das 21h, no Salão Social, será comemorada a tradicional festa em uma noite recheada de requinte e atrações musicais. O evento é open bar e open food.

Para este ano, a Diretoria Social preparou uma programação muito especial. A abertura será com a banda Focus, que animará a festa com um show performático e com vasto repertório de estilos musicais dos anos 60, 70, 80, 90, 2000 e atualidades. Logo em seguida, a renomada DJ Cady é quem comanda as pickups. A artista é cunhada da cantora Ivete Sangalo.

Quem assina a decoração é a design de eventos Maria Helena. A proposta seguirá a temática clássica, característica dos bailes de gala, mas com um toque de modernidade com o uso de espelhados.

Com serviço all inclusive, o público irá desfrutar de um variado cardápio personalizado do Zuri Buffet, que inclui coquetel volante com frios, assados, fritos e empratados; mesa de antepastos; jantar com massas, peixes, saladas, carnes e risotos; e ilha de sobremesas. Para acompanhar, será servido espumante Casa Valduga; vinho Veo Grande; cerveja Corona; whisky Old Par 12 anos, além de refrigerantes, sucos e água com e sem gás. A Bem Bolado Bartenders será a responsável pelos drinks temáticos.

Serviço

Baile de aniversário do Iate Clube

Sábado, 15 de abril

A partir das 21h

Iate Clube de Brasília – Setor de Clubes Norte, trecho 2, Brasília-DF

Ingressos: R$ 250 para sócios, R$ 350 para não sócios

Vendas na Bilheteria Digital