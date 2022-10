Projeto que une música, dança e meditação acontece neste sábado em Brasília

O Anahata Cacao Dance será realizado no Integral Bambu, no Setor de Clubes Norte, das 15h30 às 22h, e visa proporcionar bem estar e reflexão a partir de uma abordagem terapêutica com experiências sensoriais e sonoras

Uma verdadeira festa em busca do bem estar e da paz interior. Essa é a proposta da primeira edição do projeto Anahata Cacao Dance que será realizado neste sábado, 29 de outubro, no espaço Integral Bambu (Setor de Clubes Norte), das 15h30 às 22h, unindo música, meditação, instrumentistas e dançarinos.

Mas, antes de mais nada, o que é Cacao Dance, movimento este que vem crescendo no Brasil e no mundo?

A partir de uma abordagem terapêutica em uma experiência que une música e espiritualidade, a Cerimônia do Cacao leva o participante a abrir o chacra cardíaco (anahata), transformando a vivência em um momento único de conexão interior, elevação da vibração e celebração da vida de forma intensa e libertadora.

Ao invés de bebidas alcoólicas, uma cerimônia com a bebida do cacau medicinal, somado com a dança e meditações como canalização e expressão das energias.

Em combinação com a dança, o cacau traz uma nova profundidade de conexão consigo mesmo, com a música e com o movimento. Ajuda as energias presas a encontrar o caminho através da dança de um lugar de amor e celebração, e cria um recipiente sagrado, permitindo que a própria dança se torne uma cerimônia.

Diego Nogueira será o responsável por conduzir a meditação com exercícios de respiração para liberação dos bloqueios e possíveis travas energéticas, enquanto Rosiane Menegol será a responsável pela cerimônia do cacau, acompanhada pelos músicos DJ Áquila e Thiago Teofilo que vão conduzir a música.

Serviço

Primeira edição do Anahata Cacao Dance em Brasília

Onde: Integral Bambu – Setor de Clubes Norte (próximo ao Iate Clube)

Quando: sábado, 29 de outubro

Horário: 15h30 às 22h

Ingressos: Os ingressos para o evento podem ser adquiridos pelo site www.anahatacacaodance.com.br e custam R$ 89.

Para mais informações: (61) 9 8255-8676