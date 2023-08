Programação do Calaf tem samba, funk e pop neste fim de semana

Eventos têm entrada gratuita

O Calaf, que chegou à marca de um ano em funcionamento após a reabertura, em julho do ano passado, divulgou sua programação nesta quarta-feira (30).

Na sexta-feira (1º), a atração é o Samba União – Encontro de Rodas de Samba. O evento começa às 20h e vai até 01h, com participação dos grupos Samba na Comunidade, Resenha de Banjo e 7 na Roda, criadores de grandes rodas de samba de Brasília. A entrada é gratuita mediante retirada de ingresso no Sympla.

No sábado, é dia de balada com a Festa Serotonina, das 22h às 04h. A noite terá um setlist especial com funk, pop e mix de hits da década de 1990 e anos 2000. A discotecagem da noite fica a cargo dos DJs Lukas Farias, Gypsy e Athena. Os 100 primeiros que chegarem não pagam entrada e ganham um welcome drink surpresa. Quem faz aniversário em setembro têm entrada gratuita até 0h mostrando RG na porta. Aniversariantes do dia ganham um drink apresentando o documento no bar. Ingressos no Shotgun.

Calaf

Endereço: Quadra 02, BL Q, SBS Lojas 5/6 – Asa Sul, Brasília – DF, 70297-400

Programação: @calafbrasilia

Ingressos: https://linktr.ee/calafbrasilia

Informações: (61) 3325-7408