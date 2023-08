Programação do Calaf tem ‘Revolta às Aulas’ e ‘Tô em Casa, Amor’

A festança começa às terças-feiras com a atração fixa 7naRoda que apresenta A Melhor Terça do Mundo, de 20h às 01h

A casa mais animada da cidade tem semana com programação fervorosa para ninguém ficar parado. Sexta tem funk com a festa ‘Revolta às Aulas’ e, para fechar a semana, o Calaf lança o ‘Tô Em Casa, Amor’, uma roda com samba, pagode e alegria e animação.

Confira a programação completa:

Terça-feira (22)

A festança começa às terças-feiras com a atração fixa 7naRoda que apresenta A Melhor Terça do Mundo, de 20h às 01h. O querido grupo de samba embala a noite com um repertório que transita entre clássicos de grandes mestres do estilo musical mais popular do país, composições próprias e sucessos mais recentes de artistas renomados do cenário nacional. Fazem parte do grupo os músicos Breno Alves (pandeiro e voz), Kadu Nascimento (percussão e voz), Guto Martins (percussão), Pedro Molusco (Cavaquinho) e Rodrigo Dantas (Violão 7 Cordas). No show especial, participam da banda do 7 na Roda Daniel Rodrigues (trombone e Piano), Valerinho Xavier (baixo), Átila Lima (tantan), Edson Arcanjo Violão (6 cordas) e Sandro Araújo (bateria).

Quinta-feira (24)

Quinta-feira é dia de Pagodin do Calaf, às 20h. A cada semana uma banda de pagode local faz a alegria do público tocando brasilidades e agitando o público. Nos intervalos do show, o DJ Rapha Pacheco comanda as pick-ups. Também tem promoções no bar e petiscos para se deliciar.

Sexta-Feira (25)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O baile de sexta-feira está garantido com a festa Revolta às Aulas, de 22h às 04h. Uma noite preparada para universitários e não estudantes mexerem o corpo e dançar até de madrugada ao som de funk, pop, piseiro e muito mais. Os 100 primeiros universitários podem retirar a cortesia de entrada pelo sympla. Aniversariantes do mês ganham entrada gratuita até 0h.

Sábado (26)

Seguindo a tradição dos meses de agosto, sábado é dia de Emopalooza especial J-rock, de 22h às 04h. A festa convida o público para embarcar em uma viagem direto para Tókio – sem escalas – e curtir a melhor festa emo da região. O evento terá lojinhas com expositores de marcas locais, fliperamas, flash tattoo, projeções em LED, cenografia, pista de dança liberada, mesas e cadeiras e comidinhas com opções veganas e vegetarianas. Pessoas trans, travestis e não-binárias entram de graça até 0h, com nome na lista. Interessados podem enviar o nome por mensagem para o perfil @emopalooza até 20h do dia 25. Aniversariantes de agosto entram de graça até 0h, os ingressos também podem ser retirados diretamente pelo Instagram.

Domingo (27)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E para encerrar o domingo no melhor estilo, o Calaf lança o evento Tô Em Casa Amor, que acontecerá a partir das 16h. Quem chegar, encontrará uma roda de amor ao som de samba e pagode comandada por Cedu Guedes. Durante todo o evento terá petiscos e drinks especiais no bar.

Programação: @calafbrasilia

Ingressos: https://linktr.ee/calafbrasilia