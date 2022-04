Programação de Páscoa no DF Plaza Shopping

Caça aos ovos, oficinas de delícias, teatro infantil e doação de alimentos ao Lar dos Velhinhos Maria Madalena De 10 a 17 de abril

O DF Plaza Shopping já está em clima de Páscoa com atividades que prometem alegrar crianças e adultos.

A Caça aos Ovos, divertida brincadeira que faz parte do ritual de famílias mundo afora, também acontecerá no shopping, no dia 10 (domingo), às 16h30. O complexo comercial será como um grande quintal. As crianças receberão pistas e ainda serão surpreendidas com as presenças do Coelho e seus amigos. Para participar dessa folia que vale ovo de páscoa, será necessário fazer inscrição prévia pelo link na bio do instagram e doar um quilo de alimento não perecível. As vagas são limitadas. As arrecadações serão entregues ao Lar dos Velhinhos Maria Madalena.

O peludinho símbolo da temporada aparecerá novamente durante os espetáculos da Cia Néia e Nando, nos finais de semana de 10 a 17 de abril. Sempre aos sábados e domingos, às 15h, no Espaço Cultural.

Os pequenos ainda poderão fazer delícias com chocolate, nas oficinas com a trupe da Hora do Agito, aos sábados, das 16h30 às 18h30, na Praça Central. Para brincar, basta chegar, mas as vagas são limitadas.

“Nos últimos dois anos, a Páscoa foi mais intimista. Por isso, planejamos uma temporada mágica, lúdica para divertir e reunir as famílias. Celebrando a vida e promovendo também a solidariedade. ”, propõe Diogo Pipas, gerente de marketing do DF Plaza.

A programação completa e regulamento poderão ser acessados nos canais digitais do shopping https://www.instagram.com/dfplazashopping/

Temporada de Páscoa

DF Plaza Shopping

De 10 a 17 de abril

Caça aos Ovos com o Coelho da Páscoa – Dia 10 (domingo), às 16h30. Inscrição prévia no instagram Taxa 1kg de alimento não perecível. Vagas limitadas.

Oficinas de delícias – Sábados, das 16h30 às 18h30. Praça Central. Entrada franca.

Teatro Infantil com a Cia Néia e Nando – Sábados e domingos, às 15h. Espaço Cultural. Entrada franca

Todas as atividades são livres para todos os públicos

Programação completa nos canais digitais do shopping