Primeiro Bar reúne 14 cantores da capital nesta quarta (20)

Casa vai promover um happy hour de 12h às 20h, com apresentações a partir das 19h. 50% do couvert será doado para lar de idosos

O Primeiro Bar decidiu fazer sua própria confraternização, em parceria com alguns dos principais músicos da cidade. A festa será nesta quarta-feira (20), com entrada franca.

Apelidado de #ConfradoPrimeiro, o evento vai reunir 14 artistas brasilienses: Thiago Nascimento, Marquinho Vital, Diogo Vilar e Meolly (Bloco Eduardo e Mônica), Carol Nogueira, Paulo Mesquita, Roberto Dias, Rafael Lima, Elaine, Júnior Cabeleira, Fábio Cabeleira, Daniel Negreiros, Igor Daniel e DJ Wendel. A casa cobrará um couvert de R$ 25.

A música começa a partir das 19h, com DJ Wendel, e a partir das 20h começam as apresentações. Mas para a galera ir entrando no clima, o Primeiro Bar vai promover um happy hour de 12h às 20h, com chopp a R$ 6,90, drinks de gin e caipiroscas com 50% de desconto.

O evento também contará com uma ação social, onde 50% do couvert arrecadado será destinado para o Lar de idosos Augusto Silva (Lavras-MG).

Serviço

Primeiro Bar – #ConfradoPrimeiro

Quarta-feira, 20 de dezembro

A partir das 12h

No Primeiro Bar (SIG, quadra 8)

Couvert: R$ 25

Para mais informações: @primeirobar ou WhatsApp/fone (61) 3028-1331.